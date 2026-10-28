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Dějiny poprav: Eichmann si poručil suché červené, Hepnarová zlomila katovi prst

Ivan Brezina

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Máme právo popravovat pachatele závažných trestných činů? | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pokus o popravu americké vražedkyně Christy Pikeové skončil fiaskem. Žena přežila dvě dávky smrtící látky a znovu otevřela debatu, zda má stát právo brát život. Magazín Víkend DNES připomíná, jak se v průběhu staletí měnily metody poprav, co si odsouzenci přáli jako poslední jídlo a proč trest smrti stále rozděluje společnost.

Na konci září se v americkém Tennessee pokusili popravit vražedkyni Christu Pikeovou. V lednu 1995 brutálně ubodala spolužačku a po svém odsouzení se sérií odvolání bránila trestu smrti. Teď na podzim si pro ni přišel kat.

Poprava měla proběhnout injekcí se smrtelnou dávkou sedativ. Jenže se něco nepovedlo. Pike buď špatně napíchli žílu, nebo měla smrtící látka prošlou trvanlivost. Během hodinového procesu navzdory dvěma podaným dávkám smrtícího jedu neztratila vědomí, plakala, těžce dýchala a stěžovala si na silnou bolest v rukou. Dvojitě zpackanou popravu přežila.

Představte si, že by teď noviny četl člověk ze středověku. „Poslat někoho na onen svět uspávací injekcí?!“ říkal by si nevěřícně. „Což je to za zjemněné novoty? Při popravě má stříkat krev a přihlížející dav má tleskat katovi, který na náměstí symbolicky obnovil spravedlnost!“

Pozdější pokusy na zvířatech naznačily, že člověk popravený na guillotině přestane vnímat svět už asi za 3 až 4 vteřiny.

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