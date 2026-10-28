Na konci září se v americkém Tennessee pokusili popravit vražedkyni Christu Pikeovou. V lednu 1995 brutálně ubodala spolužačku a po svém odsouzení se sérií odvolání bránila trestu smrti. Teď na podzim si pro ni přišel kat.
Poprava měla proběhnout injekcí se smrtelnou dávkou sedativ. Jenže se něco nepovedlo. Pike buď špatně napíchli žílu, nebo měla smrtící látka prošlou trvanlivost. Během hodinového procesu navzdory dvěma podaným dávkám smrtícího jedu neztratila vědomí, plakala, těžce dýchala a stěžovala si na silnou bolest v rukou. Dvojitě zpackanou popravu přežila.
Představte si, že by teď noviny četl člověk ze středověku. „Poslat někoho na onen svět uspávací injekcí?!“ říkal by si nevěřícně. „Což je to za zjemněné novoty? Při popravě má stříkat krev a přihlížející dav má tleskat katovi, který na náměstí symbolicky obnovil spravedlnost!“
Pozdější pokusy na zvířatech naznačily, že člověk popravený na guillotině přestane vnímat svět už asi za 3 až 4 vteřiny.