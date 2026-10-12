Co by měl umět civilista, aby dokázal ubránit sebe a svou rodinu?
V prvé řadě by měl akceptovat, že nebezpečí existuje. I když jsme jedna z nejbezpečnějších zemí, jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Setkání s násilníkem nastat může, člověk s kamenem je ve vašem obýváku během několika sekund, a sluníčkovské heslo „nikomu neubližuji, a nikdo nebude ubližovat mně“ je prostě krátkozraké.
Gestapo, to nebyli žádní hlupáci, ale i zkušení kriminalisté. A jejich metody byly opravdu brutální.