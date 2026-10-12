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Hlavně nedělat ve výcviku úlevy, korektnost může stát životy, říká policejní instruktor

Jan Čáp

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Pavel Černý | foto: David NeffMAFRA

„Hlavně se nesmějí dělat úlevy,“ říká o policejním výcviku pplk. ve výslužbě Pavel Černý, který je autorem zásadních výukových střeleckých manuálů a odborných učebnic sebeobranné a taktické střelby. Na rizikové ozbrojené zákroky připravoval strážce zákona několika kontinentů, a dodnes mezi nimi dokáže poutavě srovnávat.

Co by měl umět civilista, aby dokázal ubránit sebe a svou rodinu?
V prvé řadě by měl akceptovat, že nebezpečí existuje. I když jsme jedna z nejbezpečnějších zemí, jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Setkání s násilníkem nastat může, člověk s kamenem je ve vašem obýváku během několika sekund, a sluníčkovské heslo „nikomu neubližuji, a nikdo nebude ubližovat mně“ je prostě krátkozraké.

Gestapo, to nebyli žádní hlupáci, ale i zkušení kriminalisté. A jejich metody byly opravdu brutální.

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