Otrávené kafe, nůž a žínka s ředidlem. Maryše z Ústí se manžela zabít nepodařilo

Vyplivnout kávu už nestihl. Příšerná hořkost zcela ochromila jeho chuťové pohárky. Udělalo se mu zle a jen tak tak se dopotácel na toaletu, kde se vyzvracel. Bylo mu na omdlení a točila se mu hlava. Pak se vrátil do kuchyně, vzal do ruky konvičku, ještě v ní zbylo něco teplé vody. Ty nalil do umyvadla, štětku s holicím mýdlem pak smočil ve vodě. Během vteřiny se na hladině umyvadla vytvořil podivný škraloup, mýdlo se srazilo. Najednou mu to došlo. Už je to tady zas! Opět mě chtěla zabít! Eduard H. se rozmýšlel. Ne, dnes ještě na Veřejnou bezpečnost volat nebude, musí věci přijít na kloub sám.

V noci před rozvodem jsem se probudil a na obličeji jsem měl položenou žínku napuštěnou ředidlem. Bylo mi zle, strašně mě bolela hlava.