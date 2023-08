Schody vyběhněte. I kratičká intenzivní aktivita je prevencí rakoviny

Práce vydaná magazínem Journal of the American Medical Association sledovala téměř 23 tisíc lidí, po sedm let. Bylo jim kolem dvaašedesáti let, nikdo z nich pravidelně necvičil. Vědci monitorovali jejich pohyb i zdravotní stav.

Závěry jejich pozorování vyzdvihují význam toho, čemu vědci říkají přerušovaná energická fyzická aktivita všedního dne.

Zdravý spěch

Sledovaní respondenti a respondentky, kteří se jí věnovali celkem čtyři a půl minuty denně, v minutových až dvouminutových intervalech, měli o jednatřicet až dvaatřicet procent nižší riziko, že se u nich rozvine rakovina, například plic, konečníku, ledvin, jater, močového měchýře nebo jícnu, shrnuje portál Medical News Today.

Kategorie každodenní přerušované energické fyzické aktivity přitom neznamená cvičení. „Je to vlastně aplikace vysoce intenzivního intervalového tréninku do všedního života,“ vysvětluje vedoucí studie Emmanuel Stamatakis. Spočívá ve sporadických a krátkých úsecích výbušné aktivity, nahodile rozložených během dne. Mohou mít podobu běhu do schodů, dobíhání autobusu.

VILPA, jak zní zkratka anglického názvu aktivity tohoto druhu (“vigorous intermittent lifestyle physical activity“), vlastně pašuje cvičení do našeho všedního života, vysvětluje list The Washington Post. „Může být slibným nástrojem prevence rakoviny pro jedince, kteří nejsou schopni cvičit nebo jim schází motivace,“ uvedl Stamatakis pro portál Prevention.

Tři a půl minuty výbušné fyzické aktivity denně souviselo se snížením rizika rakoviny o sedmnáct až osmnáct procent, ve srovnání s lidmi, kteří se jí nevěnovali ani tolik. Při analýze výsledků svého šetření autoři zohlednili věk, pohlaví, kouření, konzumaci alkoholu, obecný zdravotní stav i výskyt rakoviny v rodině svých dobrovolníků a dobrovolnic, připomíná portál The Times of Israel.

Není to přitom první studie, která popsala přínos krátkodobé výbušné fyzické aktivity. Práce vydaná v roce 2022 v časopisu Nature Medicine po pozorování dvaceti tisíc lidí shrnula, že ti, kteří se prokázali přinejmenším čtyřmi minutami energické činnosti denně, mají o třicet procent nižší riziko, že na rakovinu předčasně zemřou.

Stamatakis však samozřejmě zdůrazňuje, že cílem práce jeho týmu není přemlouvat ty, kdo pravidelně cvičí, aby úsilí zanechali a místo toho se spokojili s dvěma třemi sprinty denně. Poselství své studie směřuje k těm, kdo z nejrůznějších důvodů na strukturované cvičení nedosáhnou. „Hýbat se zvýšenou intenzitou během dne k němu může být dobrou alternativou,“ míní.

Jeho výzkum sice dokládá souvislost, ne příčinný vztah mezi takovou aktivitou a zmenšení rizika rakoviny, věda má však dobré důvody pohyb jako prevenci tohoto onemocnění chválit. „Cvičení může pomáhat schopnosti imunitního systému být prevencí rakovině a bojovat s ní,“ vysvětlil pro server Prevention hematolog Wael Harb Dopady fyzické aktivity na metabolismus a imunitu vyzdvihuje i onkolog Santosh Kesari.