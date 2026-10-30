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Pohyb je štít před demencí. Rozsáhlá studie přínosy pro mozek upřesňuje

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Začít dříve je výhodou. Ale cvičení posílí mozek, i když se k němu odhodláte v pozdějším věku. | foto: Getty Images

Je jednou z vůbec největších a nejdéle trvajících studií o vztahu tělesného cvičení a prevence demence. Její verdikt je proto velmi přesvědčivý. A nadějeplný – americká práce pohyb spojuje s nižším rizikem demence. A nejen ten intenzivní.

Není to samozřejmě první studie o vztahu mezi fyzickou aktivitou a kognitivní kondicí při stárnutí. Jenže předchozí výzkumy trpěly mnohými limity. Trvaly příliš krátce, zahrnovaly především lidi s vysokým rizikem kognitivní poruchy nebo ty, kteří jí již trpěli. Nezahrnovaly opakované testy pohybové aktivity. Oněm omezením se studie vydaná v magazínu The Lancet Public Health vyhýbá.

Zobrazovací studie ukazují, že fyzicky aktivnější lidé mívají větší objem šedé hmoty v hipokampální a čelní oblasti mozku.

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Pohyb je štít před demencí. Rozsáhlá studie přínosy pro mozek upřesňuje

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