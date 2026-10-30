Pohyb je štít před demencí. Rozsáhlá studie přínosy pro mozek upřesňuje

Není to samozřejmě první studie o vztahu mezi fyzickou aktivitou a kognitivní kondicí při stárnutí. Jenže předchozí výzkumy trpěly mnohými limity. Trvaly příliš krátce, zahrnovaly především lidi s vysokým rizikem kognitivní poruchy nebo ty, kteří jí již trpěli. Nezahrnovaly opakované testy pohybové aktivity. Oněm omezením se studie vydaná v magazínu The Lancet Public Health vyhýbá.
Zobrazovací studie ukazují, že fyzicky aktivnější lidé mívají větší objem šedé hmoty v hipokampální a čelní oblasti mozku.