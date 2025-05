Už je to hodně dlouho, ale pamatujete si ještě svůj první let? Co na vás při něm zapůsobilo nejvíc?

Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Okamžitě vám dojde, že jste na to tam nahoře sám a musíte vše zvládnout. Prostor pro chybu je minimální. To je dominantní pocit.

Co považujete za zlomový okamžik vaší letecké kariéry?

Určitě pozvánka do seriálu Red Bull Air Race, byla to vysněná meta, která vypadala na začátku nedostižně. Ale šel jsem za svým cílem a nakonec se vše povedlo. Létat s nejlepšími čtrnácti piloty světa byl splněný dětský sen. Vrcholem bylo poté závodění v letecké formuli 1 Red Bull Air Race. Víc se ve sportovním létání nedá dosáhnout. Byla to profesionální soutěž s dokonalou organizací a lidmi, kteří byli špičkou ve svém oboru. Létali jsme po celém světě a zažili neopakovatelné.

Dnes soutěžíte v nové sérii Air Race X. V čem se liší?

Je to podobný formát, piloti soutěží na předem dané trati, nicméně každý na svém letišti na různých kontinentech světa. Díky digitální technologii se však všechna data přenesou a virtuálně promítnou ve velkých městech, nejčastěji v Japonsku. Je to futuristické, inovativní a zároveň si to nese DNA původního seriálu, jen pylony jsou virtuální a my je máme na letišti vyznačené na zemi.

Mohou tento nový typ závodů sledovat i čeští diváci?

Ano, finální produkt je na YouTube, případně na sociálních sítích organizátora. Letos létáme tři závody stejně jako v loňském roce, v příštím roce se plánuje závod reálného formátu, předběžně v Asii. Uvidíme, zda se organizátorům povede posunout se blíže k reálnému létání již v příštím roce.

Aviatická pouť Petr Kopfstein bude hvězdou v sólové akrobacii, pardunická akce však nabídne mnohem víc: legendární stroje DC-3 Dakota, Messerschmitt Me 262 Schwalbe, business jet Phenom, akrobatickou skupinu Flying Bulls Aerobatics Team. Pouť otevírá brány 7. června v osm hodin ráno, zavírá 8. června v osm večer.

Na nebeskou formuli dáte vzpomenout v červnu na Aviatické pouti v Pardubicích. Na co se můžou diváci těšit, co jim předvedete?

Do Pardubic se moc těším, je to jedna z největších akcí na českém nebi. Budu zde létat se speciálem Edge 540 V3, se kterým jsem závodil právě v seriálu Red Bull Air Race. Drobně jsme ho upravili tak, aby mohl létat i airshow, takže se diváci můžou těšit na freestyle s neobvykle rychlým strojem.

Na tamním letišti vystupujete často. Čím je pro vás aviatická pouť lákavá?

Jsou to ikonická setkání strojů, které brázdily nebe v různých dobách s různým účelem, takže diváci mohou vidět opravdu téměř vše zajímavé z pohledu historického i moderního létání na jednom místě. Pro pilota i diváka naprostý letecký ráj. V roce 2019 jsme zde měli během posledního ročníku seriálu Red Bull Air Race i demo závod, jako ochutnávku skutečného turnaje.

Triatlon je mentálním tréninkem

Už nějakou dobu se věnujete také triatlonu. Dostal jste se k němu v rámci fyzické přípravy pro akrobacii, nebo je to nový koníček?

Je to spíše doplněk v přípravě na airshow sezónu, závody mě hodně baví, je to překonávání sebe sama a poznávání svých limitů. Pocit, kdy doběhnete do cíle, je nepopsatelný. Závodím sice pravidelně, ale opravdu na velmi rekreační úrovni, bez ambicí na výsledek a medaile. Jde mně o zdolání limitů a fyzickou a mentální přípravu. Letos jsem přihlášený na zářijový závod Ironman 70.3 v německém Erkneru.

Na vašem Instagramu se v poslední době objevila řada fotek v uniformě pilota business jetu. Jak jste se k tomu dostal?

Létání s business jety bylo dlouho v kategorii „jednou možná“. Ale loni jsem se do toho vrhnul naplno a hned mě to pohltilo. Jiný svět, jiné výzvy, ale pořád ta stejná radost z pilotování. A samozřejmě krásná kombinace techniky a elegance. Takže teď kombinuji naplno světy airshow, air race a business jets.

Potkáme vás i v kokpitu letadla, kterým třeba poletíme na letní dovolenou?

Pokud poletíte business jetem, mohlo by to tak být. Slibuji vám, že šampaňské pro vás bude perfektně vychlazené.