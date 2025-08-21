Studie z magazínu Science, která německý nález popisuje, přitom není první prací, která dopřává neandrtálské společnosti satisfakci. Mýtus, přesvědčení, že tito naši předci byli tupými polozvířecími primitivy, kteří se jen potulovali a zcela instinktivně přežívali, byl narušený a vyvrácený mnoha předchozími výzkumy.
Již víme, že zvládali lovit i velká zvířata, například obří slony, na Xman.cz jsme o tom psali zde. Že si osvojili chytré lovecké taktiky, které stačily i na nebezpečné predátory, jako byl jeskynní lev, jak Xman.cz shrnul v tomto textu. Věda dokonce ocenila i neandrtálskou kuchyni, nebyla nijak primitivní.
Aktuální studie otevírá dveře k poznání a ocenění neandrtálské vyspělosti ještě víc.
Spousta rozmlácených kostí
Vyšla z výzkumů naleziště Neumark-Nord, asi pětatřicet kilometrů od německého Lipska. Vydalo ohromné množství kostí velkých savců, fragmentů bylo přes sto tisíc, patřily přinejmenším 172 zvířatům. A jakým! Nescházeli mezi nimi lvi, medvědi, jeleni, tuři, lišky, obří sloni a pravěcí nosorožci.
Všechny kosti byly přitom opracované, byly rozlámané a nesly stopy vystavení vysokým teplotám. Naleziště rovněž vydalo mnohé nástroje, kamenné palice, kovadliny, pazourkové pomůcky. Výzkumný tým neměl pochybnosti o tom, že neandrtálci kosti úmyslně transformovali. Cíleně, protože ona práce musela být velmi náročná, únavná.
Tolik energie vydávali jen proto, že měli dobrý důvod. Rozbíjení kostí velkých savců do takového množství malých fragmentů představuje pracnou a časově náročnou činnost, takže je zřejmé, že muselo mít účel, shrnul pro server LiveScience spoluautor studie a profesor paleolitické archeologie Wil Roebroeks.
Výzkum soudí, že onen účel zná.