Procházka po hladině. Češi propadají kouzlu paddleboardu

Převeze člověka přes řeku, vezme vás na „špacír“ po rybníku či přehradě, umožní objevovat skrytá zákoutí řek. Jezdí na něm stále více lidí, najdete ho v mnoha půjčovnách a prodávají ho už i supermarketové řetězce. V Česku se objevil teprve před deseti lety a výhodou je, že se vejde do batohu.



Řeč je o paddleboardu čili plováku, který jsem si na vlastní kůži, nohy, ruce a vlastně celé tělo vyzkoušel na pražské přehradě Džbán. Abych zjistil, co vyznavači tohoto pohybu musí umět a na co by se měli ti, kteří jej vyzkouší poprvé, připravit.

Prkna z Havaje Původ paddleboardu je třeba hledat na Havaji, stejně jako kořeny surfování. „Tamní domorodci vnímali v dávných dobách moře jako obrovskou sílu, se kterou je nutné naučit se komunikovat, aby přežili. Výroba prken a jízda na moři byla jakýsi rituál, kulturně sociální disciplína, kdy délka plováků a schopnosti na nich jezdit odrážely význam osob v komunitě. Náčelník měl desku nejdelší a zároveň pak právo jezdit na největších vlnách, jednou za rok svým umem na moři obhajoval svou pozici,“ vypráví závodní jezdec David Raab. Kultura domorodých Havajců se začala rozpadat koncem 18. století s příjezdem objevitele ostrovů Brita Jamese Cooka. Ovšem surfování a jízda na prknech přetrvala. Moderní podobu dostal paddleboard až kolem roku 2000, kdy světové firmy začaly s výrobou plováků z umělých materiálů. První mistrovství světa se pořádalo v roce 2007. V Česku se sport poprvé objevil v roce 2009.

Nejdůležitější ze všeho je naučit se držet rovnováhu. Kdo to zvládne, dokáže suchou nohou cestovat po vodní hladině i desítky kilometrů. „Obsluha je jednoduchá, vlezete do vody po kolena, prkno položíte na hladinu, odstrčíte se, naskočíte do kleku, postavíte se a jedete. Pádluje se vstoje,“ popisuje start David Raab, předseda české federace paddleboardistů, která má oficiální název Česká Federace Stand Up Paddle.

Držím se instrukcí a odrazím od břehu. Když se po pár metrech postavím, mile mě překvapí velká stabilita paddleboardu. „Rozkročte se asi na šíři pánve či ramen. Důležité je stát na plném chodidle tak, aby poutko paddleboardu, za které se prkno vlastně nosí, bylo mezi chodidly. Poutko je totiž v těžišti prkna,“ instruuje mě profesionál.

Beru do ruky pádlo, které má být asi o 15 centimetrů delší, než je výška člověka, a začnu zabírat. Pádluje se na obě strany. S každým záběrem a ujetým metrem získávám větší jistotu a tím pádem větší radost z jízdy. Strach či obava u těch nejširších paddleboardů rozhodně není namístě, jsou stabilnější než leckteré kánoe.

Během pár minut dorazím na protilehlý břeh. Zkusím přidat. Zaberu víc, rychleji, rovnováha pořád drží. Je to opravdu skvělá „procházka“ po vodní hladině.

Prkno pro začátečníky: široké, nafukovací, půjčené

Kdo se v létě rozhodne vodní hračku vyzkoušet, má k výběru několik kategorií. „Prkna jsou buď nafukovací, nebo pevná, která jsou spíš závodní,“ vysvětluje David Raab.



Pokud zvolíte nafukovací, budete mít v prodejně či půjčovně větší výběr. Takové prkno je i skladnější, lehčí a hlavně mobilnější – v batohu je vždy po ruce, dobře ho sbalíte do auta, ale i autobusu nebo letadla. „Naopak pevná prkna využívají spíš výkonnostně naladění jezdci se zázemím u vody. Pevná prkna jsou rychlejší a mají krásný skluz,“ doplňuje.

Proč ne? Na padleboardu to jde i takto. S paddleboardem si můžete troufnout i na moře.

Dalším kritériem jsou rozměry. Délka je pro dospěláka přes tři metry a důležitá je šířka – čím širší paddleboard je, tím větší je jeho stabilita. Pro nováčky je tak nejlepší prkno širší, pokročilí už mohou zkusit užší a rychlejší modely. Existují i úzké závodní typy, které ale bývají dražší a užijí si je hlavně profíci. Stabilita je totiž velmi vratká a námaha na její udržení obrovská, tedy přesný opak širokého prkna pro začátečníky.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

„Základní paddleboard pro dospělého stojí kolem 10 tisíc korun. Napoprvé je nejlepší zajít do půjčovny a vyzkoušet si, jaký typ vyhovuje člověku nejvíc. Koupit nebo půjčit doporučuji tam, kde tomu rozumí. Pokud vám to někdo nevysvětlí, můžete si pořídit prkno, které vlastně nechcete,“ nabádá Raab.

Tisíce kilometrů po vodě

Paddleboardy pronikly do českého prostředí teprve před deseti lety a za tu dobu je vyzkoušelo už nepočítaně vodomilců. „V Česku se jich dodnes prodaly tisíce, závodníků je kolem čtyř stovek,“ vypočítává Raab.

Kam všude je možné na prkně plout? „Pokud si člověk zjistí a dodrží pravidla, může jezdit v Česku prakticky kdekoliv,“ ujišťuje Raab.



Paddleboard je plavidlo vázané plavebním řádem, který říká, že například není dovoleno se přibližovat k určitým hydrotechnickým zařízením, plavebním znakům, bójím nebo plout tam, kde probíhají závody. Jinak jsou však v celé republice k dispozici tisíce kilometrů „vodních túr“ po rybnících, řekách nebo přehradách.

Trochu jiná může být situace u moře, které už je pro zkušenější paddleboardisty. „I tam je důležité vědět, kam se smí plout, kromě toho by si měl každý zjistit, jak je to s mořskými proudy, aby vás neodplavily daleko od břehu. U moře, ale i na velkých vodních plochách v Česku, bychom měli používat takzvaný leash, tedy bezpečnostní lanko, se kterým jsme s prknem svázaní, aby ho po pádu do vody neodnesl vítr,“ uzavírá Raab.