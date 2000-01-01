náhledy
Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po ní její hráči rituálně obětovávali. Dnes nejstarší týmová míčová hra zase ožívá.
Autor: Profimedia.cz
Pok-ta-pok je její mayský název. V jazyku starého aztéckého impéria se jí říkalo ōllamaliztli nebo tlachtli, v klasické mayské řeči se nazývala pitz. Vznikla nejméně dva tisíce let před naším letopočtem.
Autor: Profimedia.cz
Posvátná mayská kniha Popol Vuh její vznik spojuje s příběhem dvou bratrů, kteří se rozhodli pomstít svého otce a strýce, které popravili vládci podsvětí. Hrdinní sourozenci je porazili právě ve hře pok-ta-pok. Nakonec se převtělili ve Slunce a Měsíc.
Autor: Profimedia.cz
Hra se v mayské společnosti masivně rozšířila. Archeologové zatím odhalili téměř dvě tisícovky hřišť.
Autor: Profimedia.cz
Měla podobu římského písmene I. To grandiózní ve starém mayském městě Chichín Itzá mělo 164 metrů na délku a 68 na šířku. Na stranách byla šikmá zeď na odrážení míče a ve výšce tři až deset metrů malé kruhy. Jimi se měl míč prohodit.
Autor: Profimedia.cz
Hráči ho nesměli vzít do ruky ani kopat chodidly. Odrážet ho mohli jen lokty, rameny, boky, koleny. A byl to tvrdý úkol. Až čtyřkilový míč byl z tvrdého kaučuku nebo gumy.
Autor: Profimedia.cz
Když se s hrou setkali v sedmnáctém století španělští misionáři, byli šokováni. Byla velmi fyzická, oslavovala sílu a dovednost lidského těla, tedy něco, co křesťanství přehlíželo. Hru Španělé zakazovali, v domorodých komunitách však potají přežila.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátých letech dvacátého století se jí dostalo pozornosti mexických marketérů i těch, kdo usilovali o zachování kulturních kořenů. Dnes hru, pod názvy jako ulama, chajchaay, chaaj, hrají týmy v Mexiku, Guatemale, Hondurasu, Panamě a především v Belize.
Autor: Profimedia.cz
Pořád je to drsný sport, hráči si chrání koženou vycpávkou dominantní bok, jímž tvrdý míč odrážejí. Někteří mají rukavice.
Autor: Profimedia.cz
Míč má čtyři kilogramy, je z tvrdé gumy. Když narazí do těla může to skončit i zlámanými žebry.
Autor: Profimedia.cz
Od hráčů vyžaduje jeho trefování nejen atletické dovednosti a sílu, ale též smysl pro načasování.
Autor: Profimedia.cz
V mezinárodních soubojích se utkávají pětičlenná družstva, hřiště má 60 metrů na délku.
Autor: Profimedia.cz
Ve starých, předkolumbovských dobách mohli na hřiště vstoupit jen svobodní synové urozených rodů, kteří se kromě síly a mrštnosti pyšnili i dobrou znalostí světa bohů.
Autor: Profimedia.cz
Je jistým protipólem fotbalu, jeho vřavy, halasu, alkoholového popíjení, doprovodných násilností. O moderní hráči pok-ta-pok říkají, že v ní vidí posvátnost, která v běžných sportech není.
Autor: Profimedia.cz
Není to jen sport,“ říká propagátorka hry Felicita Cantunová z Belize. „Naši předci by na nás byli hrdí,“ říká o vlně zájmu o moderní pok-ta-pok.
Autor: Profimedia.cz