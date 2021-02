Noc na sněhu vám srovná myšlenky. Přečtěte si, jak během ní nezemřít

Překonáte sama sebe, dokážete si, že to dáte. Ale nejen to. Vyčistíte si hlavu, dopřejete si nevšední zážitek, romantický, drsný, ojedinělý. Přečtěte si příběh z magazínu Víkend, co vám noc ve stanu na sněhu přinese a co k ní budete potřebovat, abyste se do rána nezměnili v ledový rampouch.