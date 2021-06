Netradiční oslava narozenin. Nechala se hodit v sudu do Niagarských vodopádů

Toho dne slavila Annie narozeniny. A rozhodla se je oslavit způsobem opravdu velice nezvyklým. Už dopředu si nechala vyrobit speciální podlouhlý dubový sud zpevněný železnými obručemi více, než to u tehdejších sudů bývalo obvyklé, a vypolstrovaný polštáři. Do něj si vlezla, nechala pevně zatlouct víko a hodit sud do proudu řeky Niagary jen několik desítek metrů nad místem, kde se tok zničehonic láme a padá do hloubky 51 metrů...

Střídala různá zaměstnání a cestovala za prací z místa na místo. Až ji napadlo, že zkusí vydělat na své neohroženosti.