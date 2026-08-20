Podle dostupných statistik se od roku 1850 do vodopádů vrhlo přes 5 000 lidí. V drtivé většině případů se však jednalo o sebevražedný pokus nebo o nešťastnou náhodu, a v drtivé většině případů lidé nepřežili. Uvádí se, že dobrodruhů, kteří se Niagaru rozhodli pokořit, bylo 27.
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