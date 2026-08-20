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Smrt na pomerančové kůře. Bobby Leach pokořil Niagaru, zemřel ironií osudu

Martin Zeman
  16:00
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Dobrodruh Bobby Leach na dobovém snímku se svým speciálním sudem, v němž je před 115 lety jako první muž zdolal. | foto: Profimedia.cz

Před 115 lety, v červenci 1911, pokořil Bobby Leach Niagárské vodopády. Stal se prvním mužem, který takový pokus přežil. Před 100 lety však tento dobrodruh bizarně zemřel. O jeho šokujícím konci tehdy s úžasem referovala média.
Podle dostupných statistik se od roku 1850 do vodopádů vrhlo přes 5 000 lidí. V drtivé většině případů se však jednalo o sebevražedný pokus nebo o nešťastnou náhodu, a v drtivé většině případů lidé nepřežili. Uvádí se, že dobrodruhů, kteří se Niagaru rozhodli pokořit, bylo 27.

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Smrt na pomerančové kůře. Bobby Leach pokořil Niagaru, zemřel ironií osudu

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Dobrodruh Bobby Leach na dobovém snímku se svým speciálním sudem, v němž je...

Před 115 lety, v červenci 1911, pokořil Bobby Leach Niagárské vodopády. Stal se prvním mužem, který takový pokus přežil. Před 100 lety však tento dobrodruh bizarně zemřel. O jeho šokujícím konci...

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