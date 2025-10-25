Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Zuzana Stiboříková
  4:00
Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v průběhu 20. století postupně rozpadne.
Slovo Cullinan je synonymem bohatství, krásy a dokonalosti. Firmy ho rády používají jako značku kvality a luxusu, ať už jde o model Rolls-Royce Cullinan nebo hotel Cullinan Belek na Turecké riviéře. Proč? Pro odpověď musíme jít nazpět až na začátek dvacátého století, kdy byl objeven největší bezbarvý diamant v historii. A pak ještě jednu miliardu let, kdy po sopečných erupcích vznikla „diamantová žíla“ na území pozdější jihoafrické provincie Transvaal. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak hlubokou stopu historie nosíme v podobě diamantů na prstech a bohužel ne všem manželstvím přinesl zásnubní prsten stejnou vytrvalost.

Objev diamantu Cullinan

Jižní Afrika je už od poloviny devatenáctého století centrem těžby diamantů a stále je jejich významným producentem. Diamantová horečka tu vypukla v roce 1866 po nalezení prvního diamantu, který dostal jméno Eureka. Tento objev odstartoval „minerálovou revoluci“, která vrcholí v roce 26. ledna 1905 nálezem dosud největšího bezbarvého diamantu v historii.

Obrovský diamant, který vážil 621,35 gramu (v klenotnickém odvětví tedy 3 106,75 karátu), objevil Frederick Wells v dole Premier č. 2, asi 40 kilometrů východně od hlavního jihoafrického města Pretorie. Název získal po majiteli dolu Thomasi Cullinanovi, který byl za své zásluhy v oblasti průmyslu později pasován na rytíře.

Velké štěstí ale diamantová horečka jižní Africe nepřinesla. Zatímco evropští těžaři bohatli, původní osídlení muselo ustoupit novým a novým nalezištím a obyvatelstvo bylo donuceno k odchodu či využíváno jako levná pracovní síla. Cullinan se sice stal symbolem britské koloniální moci, ale trochu paradoxně měl podobný osud. Protože impérium bylo stejně jako diamant nakonec rozděleno na několik samostatných kamenů, které si dnes žijí vlastním životem.

Surový diamant Cullinan, 1908.

V čem byl tak jedinečný kromě velikosti?

Cullinan je dodnes větší než jakýkoli jiný nalezený diamant v kvalitě drahokamu. Druhým největším byl dlouho diamant Excelsior o váze 995 karátů, který byl objeven v Jagersfonteinu v roce 1893. Pomyslné druhé místo mu však před nedávnem vzal diamant o váze 2 492 karáty, který byl v roce 2024 nalezen kanadskou firmou Lucara Diamond v Botswaně.

Rozměry původního diamantu:

  • délka: 10,1 cm
  • šířka: 6,35 cm
  • výška: 5,9 cm

Identická reprodukce diamantu Cullinan, vyrobená z pryskyřice.

Původní Cullinan byl však ještě mnohem větší, zřejmě se dávno v minulosti rozpadl na více částí. To podle vědců dokazuje skutečnost, že čtyři z osmi stran nalezeného diamantu byly hladké.

Vyznačoval se také výjimečnou čistotou, barvou D, bezchybným výsekem a vzácným typem Ha. Podle některých zdrojů však jeho hodnota již tehdy přesahovala částku 20 milionů dnešních dolarů.

Cesta do Anglie

Po nálezu byl vystaven v Johannesburgu, než se vydal na plavbu do Anglie. Zajímavou perličkou, která se v této souvislosti často zmiňuje, je vypravení obrněné lodi, která měla diamant vézt, ale ve skutečnosti bylo její úlohou jen přitáhnout nežádoucí pozornost. Pravý Cullinan zatím putoval pouze doporučenou poštou. Majiteli se však v Londýně nepodařilo najít kupce, a tak na nátlak premiéra koupila diamant vláda Transvaalu za 150 000 liber, aby ho následně jako gesto loajality věnovala králi Eduardu VII. k 66. narozeninám. Svou roli v přesvědčování transvaalské vlády sehrál tehdy 33letý náměstek ministra kolonií Winston Churchill.

Eduard VII. (pradědeček královny Alžběty II. a prapradědeček současného krále Karla) velkoryse rozhodl, že si dar nenechá pro sebe a jako součást korunovačních klenotů jej uchová pro budoucí generace. Nechal diamant rozřezat na brilianty a nevědomky tak rozhodl i o osudu samotného britského impéria. Surový diamant byl poté rozdělen na devět velkých drahokamů (Cullinan I až Cullinan IX) a 96 menších diamantů, které byly až po roce práce vráceny králi Edvardovi.

Devět největších nebroušených kamenů vyřezaných z surového diamantu Cullinan v pořadí podle velikosti (od největšího po nejmenší).

Broušení se ujala amsterdamská firma Josepha Asschera, specializující se právě na diamanty, k níž se opět vztahuje legenda, která říká, že hned při prvním pokusu o rozdělení diamantu se Asscherovi v rukou speciální ocelový nůž rozlomil. Hrdý Cullinan se zjevně nevzdal bez boje.

Joseph Asscher při prvním rozdělení diamantu Cullinan.

Korunovační klenoty a šperky

Jednotlivé brilianty získaly název i svou úlohu v britské monarchii:

  • Cullinan I „Hvězda Afriky“ (530 karátů) je nyní součástí žezla v britských korunovačních klenotech a je největším bezbarvým broušeným diamantem na světě.
  • Cullinan II „Druhá hvězda Afriky“ (317 karátů) byl zasazen do Britské imperiální koruny, která se používá při korunovacích britských panovníků.
  • Cullinan III (94,40 karátů) a Cullinan IV (63,60 karátů) byly zasazeny do brože.
  • Cullinan V (18,80 karátů) je vybroušen ve tvaru srdce a byl zasazen do brože pro královnu Mary (babičku Alžběty II.).
  • Cullinan VI (11,50 karátů) byl původně králem Edwardem VII. darován královně Alexandře a nyní je zasazen do smaragdového a diamantového náhrdelníku.
  • Cullinan VII (8,80 karátů) a Cullinan VIII (6,80 karátů) jsou v diamantovém přívěsku královny Alžběty.
  • Cullinan IX (4,39 karátů) ve tvaru hrušky byl zasazen do prstenu pro královnu Mary.

Devět hlavních kamenů vybroušených z surového diamantu Cullinan. Nahoře: Cullinan II, I a III. Dole: Cullinan VI, VIII, IV, V, VII a IX.

Část šperků byla v roce 1910 věnována královně Mary, manželce Eduardova syna Jiřího V. Ta je pak odkázala své vnučce, královně Alžbětě II. A nyní zůstávají součástí soukromé sbírky šperků britské královské rodiny. Cullinan III, IV a V měla například na sobě královna Camilla při korunovaci krále Karla III.

Portrét krále Jiřího V. a královny Mary z časopisu L’Illustration (Francie), vydání č. 3713. Mary má na hlavě korunu s diamantem Koh-i-Noor v předním kříži, bez oblouků. Na hrudi má také brož s diamantem Cullinan I zavěšeným na diamantu Cullinan II.

Snímek z korunovace použil královský pár pro vánoční přání roku 2023. Král Karel III. má na hlavě Imperiální korunu, v jejímž středu je zasazen Cullinan II. Camilla měla na korunovaci šperky s Cullinany III, IV a V.

Současná hodnota Cullinanu by byla jen těžko vyčíslitelná, vzhledem k historickému významu, unikátnosti a symbolice. Stále také vyvolává kontroverze a otázky, zda by neměl být jako jistá omluva za koloniální minulost vrácen do Jihoafrické republiky, která získala samostatnost v roce 1961.

Právě korunovace Karla III., kdy byly opět použity korunovační klenoty a diamantové šperky z původního Cullinanu, diskuze opět rozvířila a na jejich základě vznikla petice požadující vrácení největšího diamantu JAR.

