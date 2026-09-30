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Bez lana a cepínů, jen v kabátě. Jak před 240 lety zdolali první horolezci Mont Blanc

Martin Zeman
  20:00
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Mont Blanc (4805,59 mn. m.), italsky Monte Bianco, v překladu Bílá hora, přezdívaný také La Dame Blanche, tedy Bílá dáma – nejvyšší vrchol Evropy. | foto: Shutterstock

Dnes by tak nedostatečně vybavené dobrodruhy nikdo na alpské vrcholy nepustil. Před 240 lety to však nikdo nezkoumal a lékař Michel-Gabriel Paccard s Jacquesem Balmatem se stali prvními, kdo stanul na vrcholu Mont Blanku – nejvyšší hory Evropy.

Neměli lana, skoby, karabiny, funkční oblečení, neprodyšné bundy ani mačky nebo cepíny. Vybaveni byli pouze dřevěnými holemi s hroty, těžkými vlněnými kabáty a botami s hřeby, které sice na sněhu a ledu nekloužou, ovšem v krutém mrazu příliš nehřejí. Svůj dramatický výstup na nejvyšší vrchol Alp odstartovali francouzský lékař a vášnivý botanik Michel-Gabriel Paccard (1757–1827) a sběratel krystalů Jacques Balmat (1762–1834) ráno 8. srpna 1786 v údolí ve městě Chamonix, které leží v pouhých tisíci metrech nad mořem.

Paccarda postihla sněžná slepota z ostrého slunce, která nepolevila ani po jeho západu. Sestup tedy absolvoval jako slepec. Balmat ho vedl za ruku.

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