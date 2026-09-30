Neměli lana, skoby, karabiny, funkční oblečení, neprodyšné bundy ani mačky nebo cepíny. Vybaveni byli pouze dřevěnými holemi s hroty, těžkými vlněnými kabáty a botami s hřeby, které sice na sněhu a ledu nekloužou, ovšem v krutém mrazu příliš nehřejí. Svůj dramatický výstup na nejvyšší vrchol Alp odstartovali francouzský lékař a vášnivý botanik Michel-Gabriel Paccard (1757–1827) a sběratel krystalů Jacques Balmat (1762–1834) ráno 8. srpna 1786 v údolí ve městě Chamonix, které leží v pouhých tisíci metrech nad mořem.
Paccarda postihla sněžná slepota z ostrého slunce, která nepolevila ani po jeho západu. Sestup tedy absolvoval jako slepec. Balmat ho vedl za ruku.