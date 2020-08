Bitky v garážích mají drsnou slupku, ale diváky baví, říká Ondruš

Amatérští zápasníci MMA se toto léto nenudí. Česká organizace I Am Fighter (IAF) pro ně připravila projekt Streetfighter. Sérii deseti turnajů v garážích.



„Napadlo nás to během koronakrize, kdy nebyly žádné zápasy, vše se rušilo. Říkali jsme si, že bychom dali šanci těm super klukům amatérům, o které se nikdo nestará, nemají peníze, sponzory, nejsou vidět. Chtěli jsme udělat koncept, který kluky vytvoří. A dát je do televize,“ říká Petr Ondruš, jeden ze spolumajitelů IAF, na úvod rozhovoru pro pořad Mixxxer Show na Óčku.



Petr Ondruš, spolumajitel a organizátor IAF.

Amatérské MMA na O2 TV Sport Turnaje IAF Streetfighter se konají každý pátek od 20 hodin v garážích pražského Obchodního centra Šestka a v přímém přenosu je vysílá O2 TV Sport.

Nový projekt připomínající rvačku na ulici amatérské bojovníky zaujal, ale fanoušky si získává pozvolna. „Amatérské MMA je krásný sport, ale nikoho nezajímá. Říkali jsme si, že když tomu sportu dáme jinou slupku, drsnou a surovou, lidi to zajímat bude,“ doplňuje Ondruš, sám stále aktivní zápasník, jenž v prosinci 2017 prohrál na galavečeru XFN 6 s Karlosem Vémolou.



IAF Streetfighter má vlastní pravidla. Nebojuje se v kleci, ale na žíněnce o průměru zhruba šest metrů. Zápasí se ve třech váhových kategoriích, novinkou je souboj žen do 65 kilogramů. A hned za oplocením jsou diváci, kteří tak vidí bijce pěkně zblízka. „Někdy se fighteři dostanou až na hrazení a diváci jsou součástí zápasu, drží plot a občas nějaká končetina vlétne až k nim,“ říká s úsměvem Ondruš.

Jeho parťák Ondřej Pála si pochvaluje i to, že zápasy navštěvuje mnoho žen, někdy jich kolem žíněnky postává dokonce víc než mužů. „Jsou tam do půli těla svlečení, zpocení a vyrýsovaní kluci, a to se jim líbí,“ míní Pála.



Bývalý elitní český boxer se zná s Petrem Ondrušem od dvanácti let, chodili na stejnou základní školu, oba závodili v plavání a milovali bojové sporty. Spolupracovat však začali až loni v srpnu, kdy Pála definitivně vyměnil boxerský ring za prostředí MMA a organizaci I Am Fighter.