Až na krev. Reportér si vyzkoušel trénink s MMA zápasníkem Jiřím Procházkou

Jak jsem se k tréninku s Jiřím Procházkou dostal, stojí vůbec za krátké zastavení. Představuju si, že když do magazínu přišla tahle nabídka, zaznělo: Kdo se na to po sportovní stránce hodí nejméně? Ve chvíli, kdy se rozlehl ďábelský smích, bylo jasno.

Ve skutečnosti se ke mně samému choval vedoucí magazínu velice laskavě. Když už jsem jel na trénink do tělocvičny Jetsaam Gym v Brně, přišla mi od něj esemeska: „Kdyby náhodou, tak díky za všechny články, co jste nám napsal!“ Snad pro případ, kdyby už neměl příležitost mi to sdělit.