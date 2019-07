VIDEO: Ke skokům do vody mě přiměla mamka, vzpomíná Michal Navrátil

Všechno to prý přitom začalo v bazénu v pražském Podolí a stála za tím jeho matka. „Jsi pořád ve vodě, děláš gymnastiku, proč to tedy nespojit a nezkusit skoky do vody?“ vyzvala jej.

„Chytlo mě to hned na prvním tréninku,“ líčí Michal Navrátil. A přidává druhý zlom, který měl podobu jeho premiérové účasti na Highjumpu. „Otevřel se mi nový pohled na skoky do vody, na sport, na mou kariéru,“ shrnuje.

Highjump 2019 Michal Navrátil se věnoval plavání a gymnastice, své první skokanské vítězství získal na Highjumpu v roce 2001. Soutěží v prestižním turnaji Red Bull Cliff Diving World Series. Scházet nebude ani na letošním, dvacátém ročníku Highjumpu v zatopeném žulovém lomu v Hřiměždicích. Koná se v pátek 2. a sobotu 3. srpna.

Atmosféra kolem hřiměždického lomu ho pohltila. Bylo to něco docela jiného než dřina v zavřeném, studeném bazénu, najednou mohl ukázat vše, co uměl, stovkám párů očí.

Pak přišel jeho první závod, v Itálii, kde vedle něj stály všechny hvězdy, které znal jen z videí, z článků. „Bral jsem jako hrozně velkou poctu, že jsem tam s nimi vůbec byl,“ líčí s pokorou.

Dnes již jezdí na hřiměždický Highjump jako elitní skokan. Scházet nebude ani na letošním. Těsně před ním si střihl závod na Azorách, kde skončil čtvrtý. „Pocit jsem však měl, jako kdybych vyhrál,“ směje se.