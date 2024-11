VIDEO: Jak správně sedět? Ani ohnutá záda na chvíli nevadí

Hned zkraje je třeba zdůraznit, že pozornost se k sezení upíná z dobrého důvodu. Lidé, kteří hodně sedí, mají skutečně častěji problémy s bolestmi zad či degenerací páteře, dosvědčila to například studie z roku 1970 nebo tato z roku 1990.

Martin Snášel Silový a rehabilitační specialista, majitel silové a pohybové akademie Coregym, diagnostik. Věnoval se thaskému boxu, kulturistice, silovým sportům. Učil se osobně od odborníků jako Greg Lehman, Nick Tumminello, Adam Meakins, Mike Boyle, Stuart McGill, Mark Rippetoe, Sedm let byl manažerem a koučem mezinárodní silově kondiční organizace Elite Performance Institute. Věnuje se diferenciální diagnostice, aktivní rehabilitaci, komplexní přípravě, technice a biomechanice silového tréninku, komplexní prevenci zranění v silovém a kondičním tréninku. Píše odborné články, zve do Česka světové odborníky, sám působí jako lektor.

Jak nahlížet na jednotlivé způsoby sezení? Vyjdeme-li čistě z mechanického hlediska, je shrbená, ohnutá pozice jistě horší, co se týká o něco většího tlaku v rámci gravitace. Ohledů je však nutno vzít do úvahy mnohem víc. Vědecké práce, například ta z roku 1985, tvrdí, že ohnutá, flekční pozice je výhodná, protože při ní dochází ke zvýšenému proudění tekutin a lepšímu transportu živin do meziobratlových plotének. A to je opravdu značně významné, může to nejen snížit riziko degenerativních změn, ale i celkovou ztuhlost v oblasti zad.

Nové výzkumy nám naopak dokládají, že držet se po dlouhou dobu ve vzpřímené pozici může být pro tělo stresující, dokonce víc než ohnutá poloha. Ta dokonce snižuje tlak na klouby a zadní část prstence v meziobratlové ploténce anulus fibrosus.

Tváří tvář otázce po nejlepší pozici, ideální poloze, korektnímu sezení je na místě odpověď: nejlepší sezení je žádné sezení. Protože však nechceme končit u utopie, akceptujme, že dlouhodobé sezení je tak problematické, že žádná forma ideální není. Nejvhodnější je tedy způsoby sezení měnit: deset až patnáct minut sedět narovnaní, poté ohnutí, následně se ke stolu postavit, můžeme-li. A především čas od času sezení přerušit a rozhýbat se – to je nejlepší prevence bolesti a potížím.