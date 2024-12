Byly peníze, byl sex, byla pohoda. Tak vraždili Stodolovi, komentuje kriminalista

Budoucí manželé se seznámili na konci 80. let, v té době měla už Dana za sebou rozvod, poprvé se totiž vdala na Slovensku v pouhých 15 letech.

Jaroslav Stodola: Byla to kost. Perfektní baba, hubená. Potkali jsme se na nějakém mejdanu. Poprvé jsem ji tehdy měl pod schody na bramborách. Tímto to ale skončilo. Dana si našla jinou známost, podruhé se vdala a odstěhovala se do Kanady, kde zřejmě pracovala jako striptérka.

Milan Šimek: Prošla si několika vztahy, asi problematickými, ale to nechci hodnotit. Trpěla i nějakými zdravotními problémy, kvůli kterým začala nadužívat léky a stala se na nich prakticky závislou. Po svém druhém rozvodu se vrátila zpět do Česka, konkrétně na Kutnohorsko, kde v roce 2001 v čekárně u lékaře potkala Jaroslava Stodolu.