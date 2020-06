12:00 , aktualizováno 12:00

Nevím, jak vy, ale občas se dostanu do nepříjemné situace. Mám to vzít v noci přes park? Co ti tři chlápci na ulici, mám se jim vyhnout? Nebo přemýšlel, jestli bych dokázal ochránit svoji partnerku a nestrávil následně noc na jednotce intenzivní péče. A tak jsem zašel pro radu k armádě. Ideální je na to major Roman Hippík (52), který se sebeobranou zabývá celý život.