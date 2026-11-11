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Lidský katapult. Dvojici odvážlivců vystřelili z nejvyššího komína Evropy

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Nejvyšší komín v Evropě, 360 metrů. V něm obřím katapult. A dva odvážlivci, které vystřelil přímo vzhůru, extrémní silou, během zhruba dvou sekund letěli rychlostí 180 kilometrů v hodině. Systém je vystřelil z komína do oblak, aby se zpět k zemi snesli na padácích.

„Nejintenzivnější bylo vlézt do katapultu, protože jste věděli, co bude následovat,“ líčil pětatřicetiletý španělský letec ve wingsuitu Dani Román. „Slyšíte odpočítávání. V kapsuli se nemůžete pohnout. Jste tam nacpaní, cítíte tlak na zádech, na břichu.“

Výstřel. Cesta komínem. A výlet do oblak

Už není cesty zpět. Dvojice se řítí vzhůru v těsné kapsuli.
Peklo. Nechat se vystřelit z komína zní jako šílenství. A šílenství to bylo. Naštěstí perfektně připravené.
Klíčové bylo neztratit balanc.
Precizní výpočty, pečlivá příprava – jenže i tak si výkon vyžadoval obří dávku kaskadérství a odvahy. Klaplo to.
6 fotografií

„Pak je to jen ‚bum‘. Z nuly vyletíte k rychlosti 180 kilometrů v hodině za dvě, tři sekundy. Vystřelí vás to rovnou z komína. Letíte a najednou cítíte, jako by se vše zastavilo, vše se odehrávalo ve zpomaleném pohybu. A pak se to zase zrychlí, když padáte dolů,“ popisuje další okamžiky.

Výstřel z komína v bývalé elektrárně ve slovinském městě Trbovlje, nejvyšším v Evropě, byl epický. Román si jím připsal vryp do Guinessovy knihy rekordů, vyletěl do výšky 100,36 metru.

Nebyl to přitom jediný rekord, který slovinský tým DD Squad, který projekt Lidský katapult připravoval po dva a půl roku, vysekl.

Do kapsule katapultového systému totiž poté vlezl Román i s kolegou, francouzským BASEjumperem Frédéricem Fugenem. Při svém vystřelení byli vystaveni přetížení 4,2 G. Pro představu, start rakety nebo raketoplánu obnáší přetížení asi 3 G.

„Realita toho, co se tu odehrálo, je šílená,“ shrnul výkon Fugen. Podtrhl, že oba odvážlivci museli vycházet ze všech svých zkušeností, zdůrazil však, že pokus byl tak unikátní, že se na něj vlastně nešlo stoprocentně připravit. Museli důvěřovat týmu, který lidský katapult sestrojil a odzkoušel.

I společný výstřel, let a dopad dopadly úspěšně. A i on vynesl duu zápis do Guinessovy knihy rekordů. Dohromady vyletěli do výšky 151,72 metru – Romána katapult vystřelil do 75,97 metru, Fugena do 75,75 metru.

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