VIDEO: Nejbezpečnější skok. Letíte tunelem z výšky 4 000 metrů

„Létání ve větrném tunelu je u našich zákazínků dlouhodobě nejoblíbenější zážitek. Proto jsme uvažovali, jak bychom ho ještě vylepšili. S technologickými experty jsme několik měsíců vyvíjeli speciální VR aplikaci,“ popsal majitel firmy zazitky.cz Jan Hájek.

Člověk má při létání v tunelu na hlavě helmu a na ní ještě brýle, právě s virtuální realitou. Své okolí tedy nevidí, je odkázán na instruktora.

„Vezmu vás za ruce a dovedu ke dveřím do tunelu. Poté vám ruce zvednu nahoru, vy pak v brýlích uvidíte odpočet. A v tu chvíli se začnete do tunelu automaticky pokládat,“ popisuje instruktor Hurricane Factory Jan Turek.

Po několikaminutovém školení vyrážíme k tunelu. Nejprve si strkám špunty do uší, poté si nasazuji helmu a brýle. Dál už nic nevidím. Následně cítím instruktorovy ruce, zvedám se a už jsme spolu u vstupu do tunelu. Honza mi dává ruce nahoru, v brýlích se objevuje odpočet 3, 2, 1... GO! A já se s plnou důvěrou v instruktora pokládám do větrného prostředí.



V tu chvíli v brýlích vidím, jak vyskakuji z letadla. „Je to výskok ze čtyř tisíc metrů. Točilo se to nad letištěm v Příbrami. Parašutista měl v úrovni pasu připevněnou kameru, která dělá 360stupňový záběr okolí,“ popisuje pak majitel zážitkové agentury Jan Hájek.



Pod sebou vidím několik kilometrů vzdálenou zemi. Jakmile zvednu hlavu, zvedne se mi i obraz v brýlích. Naráží do mě vítr o rychlosti kolem 170 kilometrů v hodině. Instruktor mě celou dobu drží, abych sebou nemlátil o stěny tunelu. On sám na televizní obrazovce navíc vidí to, co vidím já.

„Instruktor vám nyní pomůže z tunelu,“ objevuje se mi najednou nápis v brýlích. To už zřejmě uplynula minuta letu. Zdálo se mi to neuvěřitelně krátké. Jakmile mě dostane ven, podlamují se mi kolena. Po sundání brýlí najednou prožívám překvapení: před sebou vidím lidi, ne několikakilometrovou propast. Výraz mám skutečně plný úžasu.

Jako ve Hvězdných válkách

Seskok padákem byl fajn, ale jakmile jsem zkusil i průlet vesmírem, hodnotím ho jako lepší. Především proto, že kolem mě létají různé objekty a člověk před nimi automaticky i uhýbá.

„Nechali jsme si vyrobit digitální obsah, je to v podstatě stejný způsob, jak se vyrábí digitální efekty do filmu. Průlet prostředím vesmíru se asi nejvíc podobá Hvězdným válkám,“ popisuje Jan Hájek.

Létání ve větrném tunelu s virtuální realitou byl jeho nápad. „Následně jsem zjistil, že už to ve světě existuje, ale v zastaralejší technologické variantě. Například v Americe existuje tunel, kde zacvakávají mobil před brýle. My jsme vyvinuli nejmodernější řešení svého druhu na světě,“ dodává Hájek.

Zábava to však není nejlevnější. Balíček dvou minutových letů vyjde na 1 999 korun.