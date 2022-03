VIDEO: Do ledové vody skočil Laso Schaller z dvaceti metrů

Schaller je přitom jeho častou tváří a pro české publikum je to velká pocta. Právě on totiž drží světový rekord ve skoku z největší výšky, v roce 2015 se třiatřicetiletý Švýcar vrhl do vody z 58,8 metru.

I pro letošní ročník Highjumpu, uskuteční se 5. a 6. srpna, pořadatelé jednají se světovou skokanskou elitou. Bude to totiž velký návrat, loni se sice akce konala, kvůli pandemickým podmínkám však v komornějším vydání. Letos se proto vrací k velkému formátu. Skokani se budou vrhat do vody až z pětadvaceti metrů.