Kurz přežití očima redaktorky: spaní pod širákem, pokora k přírodě a červi

Za každou ženu jsme na kurzu vděční, chlapi se potom víc snaží. Ženská nám to navíc ještě nikdy nevzdala,“ říká mi do telefonu Amar Ibrahim, který už patnáct let provozuje kurzy přežití Outdoor Survival, když se domlouváme na reportáži. Mám mít outdoorové oblečení a obuv a s sebou jen spacák, karimatku, nůž, láhev na vodu, čelovku a pláštěnku. Do batohu si stejně přihodím ještě pár věcí, které považuji za nezbytné, a mířím na sraz s Amarem.