Co se to jenom dneska děje? Dřív to nebývalo! To si říká nejeden člověk, když ve zpravodajství slyší nové případy loupežných přepadení, nebo dokonce vražd. Před třiceti lety se ovšem o některých otřesných případech v novinách nedočetl. A když, tak s velkým zpožděním.