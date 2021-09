Jen nešťastné zmáčknutí? Smolaře hrál u soudu úspěšně, ale důkazy ho dostaly

Svoji manželku Alexandru K. viděl Rudolf naposledy včera, tedy přesně 23. října 1977, v půl šesté večer před strašnickým krematoriem. Tam ji údajně vysadil z vozu. „Chtěl jsem ji vyvézt na výlet, a tak jsem si půjčil v práci Fiat 127. Sám ředitel mi to dovolil. Přiznám se, že jsme se se Sašou po cestě trochu poškorpili, a tak chtěla, abych zastavil. Vylítla z auta jako raketa. To jsem ji viděl naposledy,“ uvedl při výslechu do protokolu. „Co řeknu dětem?“ povzdechl si nahlas, když služebnu opouštěl.

Druhý den zašel za rodiči své ženy, kde hrál zkroušeného a svěřoval se jim s tím, že má podezření, že Saša zůstala u svého milence.