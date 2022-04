Stál na chodbě a tiskl zvonek. Z bytu se ozývalo jen jeho drnčení, jinak bylo ticho. Sáhl do kapsy pro klíč, otočil jím v zámku a vešel do šera předsíně. Dveře do obýváku byly pootevřené. Bzučení much naplnilo pokoj spolu s kyselým pachem krve, která se vpila do koberce poté, co se rozlila okolo hlavy bezvládného muže.