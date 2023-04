Návrat do Nepálu ho stál 19 let. Dnes žije šarmantní „bikinový vrah“ v bohatství

Muž, jehož život plný vražd, podvodů, pobytů za mřížemi a útěků z vězení připomíná napínavý detektivní román, ve čtvrtek 22. prosince 2022 vyšel z nepálského vězení, kde strávil devatenáct let. Charles Sobhraj, známý také jako „bikinový vrah“, měl za zabití kanadského turisty a jeho americké přítelkyně sedět o rok déle, ale Nejvyšší soud himálajské země vydal příkaz k jeho předčasnému propuštění na základě dobrého chování. Had má francouzské občanství, a tak ihned odjel do Paříže, kde si může po zbytek života užívat pohádkový majetek, který získal díky prodeji práv na knihy a filmy o svém životě.