VIDEO: Zkusili jsme nejkompaktnější elektrokoloběžku. Je lehká a mění barvy

Zatímco klasické koloběžky váží obvykle mezi 15 a 20 kilogramy, alternativa od společnosti Segway-Ninebot. je od pohledu menší, od potěžkání lehčí. Váží totiž jen 10,5 kilogramu.

Když mi ji Milan Kudrys v Segway showroomu půjčuje, říká, že aniž by mě chtěl urazit, je to spíš koloběžka pro děvčata. Odkazuje tak právě na relativně nízkou váhu. Také design i velikost je spíše dámská, ale já si na ní dokážu v klidu představit i sebe.

Nejpozoruhodnější je na stroji to, jak jde složit. Po zmáčknutí páčky sklapnou řidítka, vy pak koloběžku během sekundy složíte, chytnete a jdete.



„Ideální je, že někam dojedete tramvají, vystoupíte, koloběžku během okamžiku rozložíte a dojedete si například do práce. Nebo například z parkoviště do obchodního centra. Výrobce ji zamýšlel jako koloběžku takzvaně na poslední míli,“ vysvětluje Kudrys.

To znamená, že na žádné dlouhé výlety s ní nepočítejte. Důvod je zřejmý. Chtěli vyrábět lehkou koloběžku, což znamená, že baterka, která vždy váží nejvíc, nemůže být tak výkonná. Dojezd okolo 12 kilometrů, záleží na váze jezdce, má být kompromisem právě s nízkou hmotností stroje.

Pohon má koloběžka na zadní kolo, pneumatiky bezdušové, konstrukci z hořčíkových slitin. Při jízdě na dlažbě máte pocit, že si vymlátíte zuby, ideální je opravdu asfalt.



Plyn přidáváte páčkou u řidítek, tou vlevo naopak brzdíte. Dopomoci si můžete i zadní brzdou na blatníku. Jeho sešlápnutím také ovládáte osvětlení koloběžky a jízdní režimy.

Ty má Ninebot Air T15E tři + jeden. Ekonomický vám pomáhá do 10 km/h, standardní do 15 km/h a sportovní do 20 km/h.



V aplikaci, kterou si můžete stáhnout a pomocí bluetooth se strojem propojit, si můžete navolit ještě takzvaný chodecký režim. Ten simuluje rychlost chůze (6 km/h) a je ideální do oblastí, kde je více lidí.

V aplikaci zároveň vidíte stav baterie, počet ujetých kilometrů, a co mě zaujalo nejvíc, měníte barvy pásku v přední části koloběžky. Můžete si vybrat buď jednu, nebo je plynule střídat. Možná i proto získala koloběžka designovou cenu iF Design Award, kromě toho má na kontě už i ocenění za inovaci CES 2020 Innowation Awards.

Na test koloběžky se podívejte ve videoreportáži.