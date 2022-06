VIDEO: 3 182 kliky za hodinu zlomil rekord. Navzdory syndromu bolesti

Škála McGillova indexu bolesti má 50 bodů, například porodu je přiřazováno 40. Takzvaný komplexní regionální bolestivý syndrom je ohodnocován 42 body. Daniel Scali jím trpí, od dvanácti let. „Můj mozek vysílá paži falešnou zprávu, že v ní je bolest,“ popisuje. Dodává, že nesnesitelnou bolest mu působí i nejmenší dotyk, vítr, především však voda. „Zejména voda je, jako by mi rukou projížděla břitva,“ cituje jej server Guinness World Records. Proto se sprchuje a koupe, aniž by si levou ruku namočil.

Zdravotní stav mu komplikoval dětství, dospívání. Leckdy končil v nemocnici, museli mu podávat anestetika, aby ruka při bolestech znecitlivěla a nevnímala je. Nevzdal se však, rozhodl se přijmout výzvu, dokázat, že bolest překoná. „Jestliže přesvědčíte sami sebe, že bolest je palivo, které vás pohání, pak já přesvědčil sám sebe, že je to slabost, která opouští moje tělo,“ říká na serveru NewsWeek.

Že nad svými tělesnými podmínkami vítězí, dosvědčuje svými výkony.

Technika a disciplína

Silový trénink pomáhá svalům. Ale nejprve mozku, tvrdí vědci Nejen svaly. Silový trénink pomůže i vašemu nervovému systému. Velká činka, kettlebell, dřepy, kliky a hrazda jsou vaším přítelem, který vám zaručí silnější svaly. Přirozeně. Jenže pozor, ještě předtím zlepší váš mozek. Zatímco svaly začne silový trénink měnit až po týdnech cvičení, nervový systém začne posilovat mnohem dříve, zjistil výzkum.

Za onen poslední si připsal světový rekord, během hodiny vysekl 3 182 korektních kliků. Bylo to přes sto víc, než v roce 2021 zvládl jeho předchůdce a krajan Jarrad Young, ten stačil na 3 054 kliků, připomíná server Inside Sport.

Scali vyložil, že se při rekordu opíral o několik prvků, o formu provedení, o dýchání, o dodržování frekvence. O disciplínu. Zatímco sílu a odolnost si při tréninku budoval každodenním klikováním, správné technické provedení kontroloval třikrát týdně jeho osobní trenér. „Soustředit se na formu byla obrovská věc. Znamenalo to ujistit se, že mám po celou dobu utažené jádro, střed těla, že tělo jde nahoru a dolů, jak má, že lokty svírají devadesátistupňový úhel,“ vypočítává.

Při samotném měřeném pokusu zjistil, že naplánované intervaly zrychluje, přidává si jeden klik, potom dva. „Říkal jsem si: Nepřepal to, Danieli, nepřepal to,“ smál se po výkonu. A dodal, že mu proti únavě a vyčerpání pomohla i dechová technika: „Dýchal jsem rychle. Bylo to trochu jiné, než jak jsem začal, ale pomohlo mi to pokus dokončit.“

Jeho výkon souvisí s jeho bojem proti jeho vážné zdravotní komplikaci. „Musel jsem se naučit změnit svůj život, abych dokázal zacházet s bolestí a překonat mentální výzvy. Nebylo to jednoduché, když žijete s konstantním pocitem bolesti,“ říká na serveru Fox9.

Osvěta a inspirace

Dnes již ví, že to jde: „Chtěl jsem ukázat, že nemusíte být vězněm bolesti, že nemusí být překážkou úspěchu.“ Neprokázal to přitom pouze svým klikovacím rekordem, již v roce 2021 se zmocnil světového prvenství v délce, po níž dokázal mít tělo zaťaté v pozici planku, prkna. Vydržel neuvěřitelných devět hodin, třicet minut a jednu sekundu. O celou hodinu déle než předchozí světový rekordman George Hood ze Spojených států.

Všechny svoje úspěchy přitom spojuje s osvětou a podporou. Chce zvýšit povědomí o chronických bolestech a inspirovat ty, kteří jimi trpí.