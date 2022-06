Neznámé sporty: vietnamské hry v bahně jsou oslavou síly

Všechny tři regionální sporty však vyžadují sílu, vytrvalost, zaujetí a odolnost vůči náročným podmínkám. Nejsou to sporty pro pány v bílých rukavičkách.

Hra od démonů

Khanh Ha je z nich nejstarší, přesto zná jména bratrů, kteří měli stát v šestém století našeho letopočtu u jejího zrodu. Legenda doplňuje i mýtické okolnosti prvního zápasu. Sourozenecké kvarteto Truong Hong, Truong Hac, Truong Lung a Truong Lay se vracelo z války, při níž ze země vyhnalo pod vedením slavného generála Trieu Viet Vuonga invazní vojska z Číny. Dodejme, že jiná verze uvádí na scénu bratry dva.

Když projížděli severovietnamskou provincií Bac Giang, narazili v osadě Van na čtyři černé démony, jak vypráví vesnické archivy. Museli se s nimi utkat v zápasu v bahně s těžkou dřevěnou koulí a vyhráli. Dvěma ze sourozenců se dostalo cti být prohlášení za svaté od laguny Tam Giang, vesnici poté démoni přikázali, aby bahenní zápas zachovala jako tradici.

Koná se vždy jednou za čtyři roky, mezi dvanáctým a čtrnáctým dnem čtvrtého lunárního měsíce. Nejprve je třeba připravit hřiště, místní ženy proto pečlivě nosí vodu z řeky na vesnické prostranství o dvou set metrech čtverečních, až se změní v obří vanu plnou bahna, bláta. Na každé straně hrací plochy se vyhloubí jáma hluboká osmdesát centimetrů a široká padesát.

Samozřejmě je třeba vybrat siláky, kteří se před zraky obyvatelů i návštěvníků budou předvádět. Musejí být svobodní, nesezdaní, protože to je znak mužské síly. Dostane se jim tři dny tréninku, poté vyrážejí mladíci do boje. Jde při něm o dvacetikilogramovou kouli o průměru 40 centimetrů z habrového dřeva, která bývá uložena ve vesnickém chrámu.

Pravidla jsou prostá, cílem týmů je protlačit se i s těžkou koulí skrze nadmíru kluzké hřiště a val soupeřů na protilehlou stranu hrací plochy a tam usadit kouli do díry. Je to namáhavý sport, vyžaduje hodně síly a odolnosti, protože hra trvá celé tři hodiny. Festival, jehož je součástí, vesnici vládne tři dny, jeho cílem je vymoci si dobrou sklizeň. Koule jako ústřední prvek představuje Slunce.

Není to přitom jediný sport svého druhu ve Vietnamu.

Trénink pro vojáky

Kořeny obdobné hry praktikované ve vesnici Thuy Linh u Hanoje jsou však o poznání přízemnější, místo nadpřirozených sil nesou armádní rukopis. Vat Cau má stopy zápasu a ragby, vznikla jako prvek tréninku vojáků a i jí vládne dřevěná koule, v tomto případě z chlebovníku. Mívá šestnáct kilo. A i tuto kouli je třeba umístit do soupeřova ďolíku.

Vyžaduje to trénink, ze slov Le Duc Duonga pro agenturu AFP je zřejmé, že na rozdíl od zápasu vesnice Van je tato varianta spojena s mnohem důslednější kontinuální přípravou. Spočívá v plavání, běhu a posilování.

Pořád je to však komunální slavnost, takže ke hře patří i veselí a humor. „Někteří naši sportovci mají ‚six-pack‘ tělo, někteří mají ‚six-pack‘ v jednom,“ přiznává s humorem za použití výrazu, který v kulturistické hantýrce označuje vypracované a vyrýsované břišní svaly.

Pořadatel her Le Minh Xuong agentuře vysvětlil, že Vat Cau vymyslel v 11. století vážený vojenský generál pro výcvik svých svěřenců, sport jim měl dát schopnost kolektivního uvažování, inteligenci a sílu.

Zdůrazňuje vážnější rovinu Vat Cau. „Hra je dědictvím tradice našich praotců, onou tradicí je trénink mužů ve vesnici, aby byli zdraví a v kondici s konečným cílem obrany naší vlasti,“ soudí Le Minh Xuong. „Tato hra je tradicí a hrdostí lidu Thuy Linh,“ přitakává Le Duc Duong.

Dvacetiletý trenér kickboxu Nguyen The Hien přece jen dodal: „Hrajeme ji z legrace. Každý rok a vždycky je to pro nás zábava.“

Menší míčky, větší porce holého násilí

S vesnickým festivalem a armádou se pojí ještě jiná varianta hry s koulemi a v blátě. Jejím domovem je vesnice Hien Quang v severovietnamské provincii Phu Tho a odkazuje se k princezně Thieu Hoa, generálce, které se na jistou dobu podařilo vytlačit ze země čínské okupanty. Hra měla vytrénovat vojáky k síle a vytrvalosti, odolnosti. I Cuop Phet patří do programu vesnického festivalu, každoročně mu vesnice věnuje dva jarní dny.

Od předchozích dvou se však hra v mnoha ohledech liší. Zaprvé, místo jedné velké těžké dřevěné koule se na obří bahnité hřiště vhodí šest malinkých bambusových míčků. Zadruhé, neexistuje početní omezení, klání se účastní stovky mladíků a mužů, cílem je se míčku zmocnit a uhájit ho proti ostatním.

To není jednoduché, takže se leckterý hráč touží balonku aspoň dotknout, přináší to prý ostatně štěstí. A i to se povede jen málokterému. Je to i kvůli extrémní míře nasazení, kterým jsou davy prostoupeny. A které se nezastavuje před holým násilím. Na fotografiích, jimiž jedny hry Cuop Phet dokumentoval vietnamský list VN Express, je vidět mladík, který se chystá do klubka hráčů před sebou udeřit holí, i účastníci brutální hry na pokraji vysílení.

Portál dodává, že v roce 2018 ministerstvo kultury vyzvalo místní úřady, aby zabránily násilnostem, které hry často doprovázejí. Vášnivost účastníků se snadno vymkne a vede k holé brutalitě a bitkám, při nichž již o míčky vůbec nejde. Navzdory účasti policejních jednotek se i letos odehrály násilné rvačky, prozradil server.