Skočit pro tonoucího? Největší chyba. Jde po vás, líčí vodní záchranář

"Všichni se ve škole učíme plavat, ale to neznamená, že to skutečně umíme. Školák dostane základní kurz a myslí si, že to stačí. Do vody pak řadu let nevleze. Jako dospělý se rozhodne přeplavat širokou řeku nebo přehradu, ale po dvaceti metrech mu dojdou síly a utopí se. Každý by si měl pod dozorem plavčíka vyzkoušet, na co ve vodě má a na co ne. Znát sám sebe, nespoléhat na svoje sebevědomí," říká vodní záchranář Jaromír Laštovka. | foto: Petr Topič, MAFRA