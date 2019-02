VIDEO: Rytíři Jedi vyhráli. Boj se světelnými meči je oficiální sport

„Co se týče dnešních mladých lidí, je to vážné veřejné zdravotní téma. Je obtížné je přesvědčit k tomu, aby se pustili do sportu, který obnáší vstát z gauče a přestat mačkat palci telefon. Proto se pokoušíme vytvořit spojení mezi naší disciplínou a moderními technologiemi, aby bylo sportování přirozenější,“ vysvětlil listu The Washington Post lišácký záměr bez obezliček Serge Aubailly, generální sekretář šermířské federace.

Mezi boj s kordem, fleretem a šavlí se tak díky osvícenému, odvážnému a kreativnímu rozhodnutí organizace zařadí duely se zbraněmi naplněnými pevným polykarbonátem. Za zásah do hlavy se inkasuje pět bodů, trefa do paže nebo nohy vynáší tři, zásah do ruky jeden bod. Vyhrává bojovník, který jako první získá patnáct bodů nebo který má víc bodů než oponent po třech minutách.

Kromě technického umu jde však i o vizuální efekt, bojovníci mají masky a zbroj jako z Hvězdných válek, kruhové kolbiště je ponořeno do tmy. „Chceme, aby souboje vizuálně vypadaly jako z filmů, protože to lidé očekávají,“ sdělil listu The Guardian organizátor soubojů se světelnými meči Michel Ortiz.

A poznamenává, že to není poprvé, kdy se na rozmachu disciplín, které jeho federace pokrývá, podepisuje kinematografie. „Filmy s meči a kordy měly na naši federaci a její růst vždycky dopad. A snímky se světlenými meči mají tytéž účinky, mladí lidé si to chtějí vyzkoušet,“ říká.

To, co kdysi znamenal pro šerm Zorro, Robin Hood a Tři mušketýři, dnes představují Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi a Darth Vader.