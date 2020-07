Ze začátku jsem se taky honila za rekordy, říká provazochodkyně

Kdybyste se zeptali na její profesi, odpoví vám, že je slacklinerka. Je zvyklá na údiv. Málokdo ví, co to znamená. Původně pracovala jako architektka. Tu práci má ráda, jenže potom zjistila, že ji víc baví procházet se ve výškách. A tak přednáší a pořádá kurzy, kde učí, jak se to dělá.