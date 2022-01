VIDEO: Freerider Gasperotti sjel 250 metrů hluboký důl Bílina

„Byl to pro mě takovej ten kostlivec ve skříni, vyrůstal jsem vlastně v obležení dolů a elektráren,“ líčí Gasperotti. A přiznává, že párkrát kdysi v lomech načerno na kole byl. „Mám jeden zápis ve vršanském lomu, dva v lomu ČSA,“ vzpomíná. Jenže potenciál unikátního terénu chtěl využít naplno, a to se s punkovými, divokými návštěvami vylučovalo. Potřeboval legální podmínky. A začal se o ně ucházet.

Onen proces byl komplikovaný, trval skoro čtyři roky. „Ze začátku o tom Severočeské doly nechtěly vůbec slyšet. Bylo potřeba vytrvat, abychom doložili, že to bereme opravdu vážně,“ popisuje jezdec snažení týmu K!LL H!LL, který za projektem Legal Deeper stojí.

Dveře se pootevřely před rokem a půl, ono období však též obnášelo velmi intenzivní přípravy. „Především po právní a bezpečnostní stránce, celý tým musel absolvovat bezpečnostní školení,“ upřesňuje pro Xman.cz Gasperotti.

První návštěva se odehrála na jaře roku 2021. A jakkoli měl jeho tým za sebou zkušenosti z mongolských pouští nebo italské sopky, bylo zjevné, že bílinský důl bude speciální výzvou. Kvůli náročnému terénu, kvůli přítomnosti obří těžké techniky, kvůli nebezpečí závalů, sesuvů, utržení hran vyrýpané zeminy, kvůli striktním pravidlům báňského zákona o pohybu ve stále funkčním lomu. Ne všichni z Gasperottiho týmu však byli překvapení. „Já jsem věděl, do čeho jdeme, v lomu jsem pracoval, opravoval jsem tam rypadla,“ prozrazuje fotograf Miloš Štáfek.

Druhá mise do bílinského lomu za sebou nechala několik fotek, které poté prolétly médii, víc však deštivé počasí nedovolilo. Nakonec tým musel čekat až do začátku srpna. Teploty se tehdy v Česku pohybovaly kolem třiceti stupňů Celsia, v „díře“ to bylo zhruba o deset a více stupňů navrch.

Představa, že stačilo pouze sednout na kolo, zapnout kamery a začít se řítit dolů, by byla naivní. „Najít lajnu, kudy se spustit z nejvyššího bodu lomu po nejnižší, který je vůbec nejnižším odkrytým v Česku – je asi sedm až deset metrů nad hladinou Baltského moře, nebylo jednoduché,“ popisuje Gasperotti. Bylo třeba vyhnout se monstrózní technice, pásovým dopravníkům, rypadlům, bagrům. Nebezpečným úsekům. „Pohyb nemohl být na pankáče, jak jsme zvyklí,“ zdůrazňuje jezdec. Na vše neustále dohlíželi bezpečnostní technici pod vedením Zdeňka Patočky.

Výsledkem byla pekelná jízda a akční, působivý snímek Legal Deeper. A kam vyrazí Richard Gasperotti příště? „Byl jsem dole v lomu, takže zase asi někam na kopec nebo sopku, ať se to trošku vyváží,“ směje se.