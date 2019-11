Bizarní sporty: sibiřské mistrovství facek je bohapustá brutalita

Stojí proti sobě u pultíku, docela stoicky. Jeden z nich přiloží dlaň k oponentově líci, vyměří vzdálenost. Napřáhne paži, rozmáchne se, podruhé, potřetí, kolikrát chce, aby si byl jistý, že má v ruce sílu a rána sedne tak, aby měla co nejvíc devastující účinky. Pak borec udělí protivníkovi co nejsilnější úder otevřenou dlaní. Facku. Sok na ni čeká. V klidu rozhodně ne, ale ví, že mu nic jiného nezbývá, uhýbat, krčit se, krýt se je proti pravidlům. Jde přece o to, kdo ránu ustojí. Dovoleno je jen držet se pultíku.

Ne vždy ona opora stačí. Na tvář obvykle přistane tak prudký úder, že s obdarovaným zamává, někdy ho knokautuje, odhodí od pultu, skolí ho, podlomí mu nohy. To proto za ním stojí organizátoři, aby oběti chytali. Když dává facky Vasilij Kamockij, musejí být obzvlášť bedliví. Jeho políček, i když to slovo je v jeho případě nemístně eufemistické, totiž dokáže uspat.

V Rusku je to relativně nové povyražení. Svět si ho všiml vlastně až letos v březnu, kdy se konala celovíkendová akce Siberian Power Show. Soutěž v kulturistice, powerliftingu, tanci u tyče a pojídání pelmeňů doplnilo právě fackování.

Farmář Kamockij se k tomu prý podle svých slov připletl náhodou. Na akci se vydal jako fanoušek vzpírání a k aktivní účasti ve fackovacích duelech ho prý přiměli přátelé. Před asi tisícihlavým publikem vyhrál. Nabídl přehlídku bolesti a ohlušujících zvuků, které jeho facky rozdávaly.

Jeho výkony, které začasté zpomaleně podtrhovaly, co přesně prováděly jeho facky s oponentovým obličejem, ohromily YouTube. Kořenily stránky, jako je instagramový profil Look at this Russian, které si tropí posměch z jistých elementů ruského života. Mnohé reakce se k sibiřské fackovací soutěž nevyjadřují s respektem, farmáři Kamockému to však prý nevadí.

„Podívejte se, má to sledovanost 2,8 milionu lidí,“ řekl Kamockij v květnu letošního roku redaktoru listu The Guardian, přičemž dnes už má videoklip přes 12 milionů zhlédnutí. „Každý na YouTube píše věci jako ‚To jsou takoví idioti‘ a ‚Proč dělat něco takového?‘. Jenže lidi se na to dívají. A to znamená, že to potřebují. Píší o tom negativně, ale pořád to sledují.“

A Kamockij, přezdívaný „Pelmeně“ kvůli svému oblíbenému jídlu, se své disciplíně věnuje dál. Pozornost na sebe přivábil, když v květnu 2019 vyslyšel výzvu Kirila Terešina, který se v oné době pyšnil bizarními, groteskními bicepsy nafouklými injektovanou látkou synthol. Umělá „síla“ mu nepomohla, téměř 170 kilogramů vážící Kamockij mu nedal šanci. Složil ho na podlahu hned první fackou.

„Sibiřská fackovací mašina“, jak se podle listu South China Morning Post Kamotskému přezdívá, si po duelu pouze postěžovala, že se kolem něj při zápase tlačilo příliš mnoho lidí. „A já nemám rád, když jsou kolem mě davy,“ odtušil prý Kamotskij, mezi jehož fanoušky se počítá například MMA hvězda organizace UFC Joe Rogan. Potvrdil však, že rád poměří fackovací síly s jakýmkoli vyzyvatelem.

Jakkoli se bizarní show proslavila sibiřskou siláckou soutěží, list The Guardian pro férovost připomíná, že se zdá, že na Sibiř byla importovaná z Ameriky. Sibiřští pořadatelé se totiž podle listu inspirovali obdobnou moskevskou soutěží, která se údajně zhlédla ve fackovací soutěži pořádané americkou subkulturou stoupenců tetování a nazvanou Ink Masters Slap Off. Tu ve své reportáži z roku 2016 nazval redaktor serveru buzz.ie Scott Byrne „nejpodivnější soutěží, jakou jsme kdy viděli“. Její pravidla spočívala v tom, že si sokové dopřávali jeden po druhém facky, dokud jeden z nich nepadl k zemi.