Jakkoli byly pánské turnaje ve fackování kontroverzní a kritizované ze zdravotních důvodů, dámská verze jde dál. Je jednou z posledních pokusů, jak těžit z popularity MMA a vyprodukovat zábavu, která sport unese do veskrze teatrálních vod.
Rumunská organizace RFX pořádá klasické MMA turnaje, kromě nich však rýžuje zisky z bizarních variací „MMA zápasů“ celebrit, modelek z platformy OnlyFans a influencerů, zápasů mezi muži a ženami, či mužské fackované. Organizace je propojená s korporací hazardních her Las Vegas Games, která v Rumunsku provozuje síť tří stovek kasin a heren s automaty.