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VIDEO: Facky, zadky, plastiky. Rumunská MMA korporace sází na bizarní show

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Má to téměř vše. Unifikovanou krásu s plastikami a monstrózními rty, sexismus, absenci jakéhokoli umu. Dámská fackovaná servírovaná rumunskou organizací RFX je ryzím spektáklem.

Jakkoli byly pánské turnaje ve fackování kontroverzní a kritizované ze zdravotních důvodů, dámská verze jde dál. Je jednou z posledních pokusů, jak těžit z popularity MMA a vyprodukovat zábavu, která sport unese do veskrze teatrálních vod.

Rumunská organizace RFX pořádá klasické MMA turnaje, kromě nich však rýžuje zisky z bizarních variací „MMA zápasů“ celebrit, modelek z platformy OnlyFans a influencerů, zápasů mezi muži a ženami, či mužské fackované. Organizace je propojená s korporací hazardních her Las Vegas Games, která v Rumunsku provozuje síť tří stovek kasin a heren s automaty.

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