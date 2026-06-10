Dolů. Pomalu. Kontrolovaně. Tudy vede cesta k delšímu a zdravějšímu životu, k větším a silnějším svalům, říká studie z magazínu Journal of Sport and Health Science.
Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....
KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?
Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...
Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není
Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...
Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách
Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...
OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...
Snadnější cesta za sílou a svaly. Novým normálem má být excentrické cvičení
Přináší nový pohled na posilování. Má vybudovat sílu a svalovou hmotu s menší námahou i únavou. Zato s větší efektivitou. Aktuální výzkum líčí, jaké benefity má cvičení, které je obvykle upozaďováno:...
Svaté obrazy, tradiční hodnoty a zbraně. Ruská občina dbá na „čisté Rusko“
Proti interrupcím, sexuálním menšinám, proti migraci. Za tradiční hodnoty, za čisté Rusko. Se zbraněmi, patrolami, raziemi. Ultrakonzervativní, nacionalistická, náboženská, a především krajně...
KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?
Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...
Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala
Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo...
OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...
Jsme bezpečný stát, množstvím vězňů se ale blížíme Rusku, kritizuje exšéfka vězení
V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské...
Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách
Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...
Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není
Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...
Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....
Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy
Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...
Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila
Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...
Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru
Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež století. Za pár týdnů policisté zloděje dopadli, jenže hlavní otázky zůstávají nezodpovězeny: Kde...