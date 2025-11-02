Trhal lana i železné řetězy. Eugen Sandow pořádal vůbec první kulturistickou soutěž

Není to sice historický velikán v tom pravém slova smyslu, přesto o něm informuje i Encyclopaedia Britannica. „Sandow nejprve upoutal pozornost veřejnosti tím, že v amsterdamských kavárnách rozbíjel stroje na testování síly. Skutečnou reputaci si však vybudoval sérií zápasů, k nimž vyzval přední siláky 80. let 19. století,“ připomíná renomovaný světový slovník.
Kyklop, Herkules, Samson
Mezi Sandowovy slavné soupeře patřili např. legendární polský kovář Franciszek Bieńkowski zvaný Kyklop či angličtí bratří Henry a Louis McCannové, vystupující jako Herkules a Samson. Sandow se ovšem neproslavil jen soutěžemi ve zvedání činek a jiných těžkých předmětů. „Vystupoval i jako showman, trhal lana a řetězy, zvedal lidi a předváděl různé další silácké kousky. Také předváděl svou dobře vyvinutou postavu nadšenému publiku v Anglii a Spojených státech.“
Na jeho památku je dodnes trofejí z nejprestižnější kulturistické soutěže světa známé jako Mr. Olympia soška s jeho podobou. Proslavil ji Sandowův legendární následovník Arnold Schwarzenegger.