Trhal lana i železné řetězy. Eugen Sandow pořádal vůbec první kulturistickou soutěž

Eugen Sandow (2. dubna 1867 – 14. října 1925), vlastním jménem Friedrich Wilhelm Müller, byl anglický kulturista německého původu, který vypracoval na svou dobu velmi dokonalý cvičební systém. Kromě rozvoje síly věnoval velikou pozornost i proporcionálně harmonickému rozvoji svalových skupin. Jako obdivovatel řecko-římské tradice se rád stylizoval do rolí antických siláků a nechával se tak fotografovat. | foto: Profimedia.cz

Martin Zeman
  17:00
Na konci 19. století porážel největší siláky své doby. Eugen Sandow (letos v říjnu je tomu sto let, co zemřel) byl ovšem i vyznavačem kultu ušlechtilého těla a jeho cíleného formování. Platí za zakladatele kulturistiky.

Není to sice historický velikán v tom pravém slova smyslu, přesto o něm informuje i Encyclopaedia Britannica. „Sandow nejprve upoutal pozornost veřejnosti tím, že v amsterdamských kavárnách rozbíjel stroje na testování síly. Skutečnou reputaci si však vybudoval sérií zápasů, k nimž vyzval přední siláky 80. let 19. století,“ připomíná renomovaný světový slovník.

Kyklop, Herkules, Samson

Mezi Sandowovy slavné soupeře patřili např. legendární polský kovář Franciszek Bieńkowski zvaný Kyklop či angličtí bratří Henry a Louis McCannové, vystupující jako Herkules a Samson. Sandow se ovšem neproslavil jen soutěžemi ve zvedání činek a jiných těžkých předmětů. „Vystupoval i jako showman, trhal lana a řetězy, zvedal lidi a předváděl různé další silácké kousky. Také předváděl svou dobře vyvinutou postavu nadšenému publiku v Anglii a Spojených státech.“

Na jeho památku je dodnes trofejí z nejprestižnější kulturistické soutěže světa známé jako Mr. Olympia soška s jeho podobou. Proslavil ji Sandowův legendární následovník Arnold Schwarzenegger.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
