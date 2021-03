Taktiku se učím od FC Barcelony, říká český profesionální hráč FIFA

Když dáte gól na playstationu, máte stejnou radost jako v reálném fotbale?

Ještě větší radost. Před dvěma měsíci jsem vyhrál FIFA Cool Ligu a takovou radost jsem ještě nikdy předtím neměl.

Čím to je?

Asi tím, že jde o víc než v normálním fotbale. Když hraju turnaj s prize money šedesát tisíc korun a vím, že za dva dny o mně budou psát média, jde o hodně. Když vyhraju, je to skvělý pocit.

Jak moc se digitální FIFA liší od opravdového fotbalu?

Současná verze hry se už fotbalu skoro nepodobá. Jsou tam věci, které byste v něm mohli těžko vidět, a to mě štve.

V čem jsou ty rozdíly nejvíc vidět?

Jsou tam třeba nereálné kličky. V některých zápasech se dává každý druhý gól z půlky. A smát se musíme některým hlavičkovým soubojům, které by ve skutečnosti dopadly jinak. Neumím si například představit, že by 170 centimetrů vysoký Messi přehrál Van Dijka, který měří 190 centimetrů.

Žádní nerdi. Profíci hrají i v reálu

FIFA 21 FIFA 21 je fotbalová simulační videohra publikovaná společností Electronic Arts jako součást série FIFA. Nabízí bezkonkurenční autentičnost v podobě více než 30 oficiálních lig, více než 700 týmů a přes 17 tisíc autentických hráčů. Je jedinou videohrou, v jejímž rámci máte exkluzivní přístup k největším soutěžím světa jako UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga nebo LaLiga Santander. Ve hře je čistě na každém, jakým způsobem se chce bavit: ať už jde o vybudování vysněného mužstva ve FIFA Ultimate Teamu, dovedení oblíbeného klubu ke slávě v režimu Kariéra, návrat k fotbalovým kořenům s EA SPORTS VOLTA FOOTBALL, nebo soupeření s přáteli v módu Výkop.

Před jakým zápasem máte větší trému? Před tím v kopačkách, nebo na herní konzoli?

Mnohem větší nervozitu mám před turnajem FIFA, protože tam jde víc o prestiž. Nechci zklamat tým, který má ve mě důvěru. Když jsou na turnaji média, komentátoři a na streamu třicet tisíc lidí, mám mnohem větší trému než na reálném fotbalu.

Co obnáší pracovní den profesionálního hráče videohry FIFA?

Pořád ještě dělám střední školu, takže si potřebuju vyšetřit čas na studium. Odpoledne si dám dvě hodiny tréninku a večer si k tomu sednu na další čtyři. Trénujeme s klukama ze světa nebo jenom z Česka, trénujeme a hrajeme i turnaje.

Hrajete každý den?

Ano. Jinak z toho člověk vypadne. Nemusí to být deset hodin v kuse, ale dvě až tři hodiny denně jsou nutné.

Jak to máte se skutečným fotbalem?

Hrál jsem za Teplice, Most i Litvínov, ale nakonec jsem se vždycky vrátil domů do Duchcova, je to tu takové rodinné a baví mě to asi nejvíc.

Co vás přitáhlo k fotbalu?

Asi rodiče. Odmalička jsem kopal do balonu, trénovat jsem začal ve svých čtyřech. Pak už jsem cítil sám, že je to sport, který chci dělat. Při fotbalu jde o techniku i taktiku, prostě mě to baví.

Máte svého fotbalového hrdinu?

Každý fotbalista nějakého má. Můj se jmenuje Lionel Messi.



Dominiku Čermákovi je teprve šestnáct, ale v rámci FIFA již leccos dokázal.

Stane se, že vás ve FIFĚ porazí někdo, kdo by vás na trávníku nikdy nepřehrál?

Dávno neplatí, že hráči digitální FIFY jsou tlustí nerdi. Řekl bych, že čtrnáct z patnácti profesionálních FIFA hráčů bude hrát i reálný fotbal. Ale stalo se mi, že mě porazil klučina, který fotbal nikdy nehrál a rozhodně to nebyl žádný vysekaný atlet. To byla ovšem spíš výjimka. Doba jde dopředu, týmy mají svoje fitness trenéry a členové jsou v dobré fyzické kondici.

Nápor na psychiku

Dá se srovnat únava ze zápasu v reálném fotbale s tou za monitorem?

Po opravdovém fotbale jsem unavený déle. Když hraju zápas v jednu odpoledne a končím ve tři, jsem unavený třeba do sedmi. Naopak po devítihodinovém turnaji FIFA si na hodinku lehnu a jsem zas ready. Z fotbalu je únava horší, bolí mě celé tělo, kdežto z FIFA jenom záda.

U sportu se hodně řeší stravování. Jak je to u herní konzole?

Na co mám chuť, to si dám. Nejsem typ, co by během večera snědl čtyři pytlíky brambůrků a vypil tři litry koly. Ale někdy dostanu chuť a dám si i ty, neřeším to. Obecně však jdu cestou zdravé výživy.

Red Bull Ultimátní Hráč Soutěž o nejvšestrannějšího esportového hráče v Čechách a na Slovensku. Hráči se v online turnajích utkají v pěti různých hrách, zakončených velkolepým finále o prvním dubnovém víkendu. Soutěží se ve hrách Clash Royale, FIFA 21, Counter Strike:Global Offensive, League of Legends a Bike Unchained 2. Celkový vítěz získá zájezd na závody Formule 1, Sony Playstation 5 a spoustu dalších zajímavých cen. Detaily k jednotlivým turnajům naleznete na redbull.cz/hrac.

Když za vámi přijde dvanáctiletý kluk, že chce hrát FIFU na úrovni jako vy, co mu řeknete?

Že mi to moc dalo. Před tím mě nikdo neznal, ale jak jsem ve svých čtrnácti vyhrál první turnaj, začala se o mě zajímat média. Poznal jsem se s novými lidmi. Co jsem se naučil od starších hráčů, se mi hodí i v normálním životě.

Co vám to vzalo?

Je to náročné na psychiku. Kolikrát hraju zápas, který nemám prohrát, ale prohraju ho a jsem naštvanej. Dlouho jsem s tím bojoval, protože jsem neuměl prohrávat, až teď jsem se to naučil. Hraní mi samozřejmě vezme i hodně času.

V reálném fotbale hrozí vážná zranění, co tady?

S tou psychikou je to opravdu vážné, dokázal jsem být naštvaný třeba i dva dny. Dlouho jsem se z toho vzpamatovával. Samozřejmě se to nedá srovnat s rekonvalescencí po zranění, ale mám kamaráda, který hrál FIFU deset let a odešly mu šlachy v prstu, takže už nemůže hrát.

Tím mi nahráváte na otázku, jestli se musíte před hraním nějak rozhýbat?

Určitě. Pět až deset minut před zápasem rozhýbávám prsty. Ve FIFĚ je i možnost zahrát si na tréninkovém hřišti jen s jedním hráčem, takže tam intenzivně rozhýbu prsty, abych do zápasu nenastoupil se studenýma rukama.

Virtuální a reálný fotbal si vzájemně pomůžou

Jak hodně vám ve FIFĚ pomáhá, že jste skutečný fotbalista?

Určitě mi to pomáhá. Ve FIFĚ občas nastanou situace, které by nefotbalista neviděl. Občas si všimnu například mezery u přihrávky nebo se umím zorientovat ve zhuštěné situaci. Například když jsem na lajně, běží na mě čtyři hráči a jsem pod tlakem, vím, že si můžu v klidu rozehrát dozadu s gólmanem nebo to překopnout na druhou stranu a osvobodit se od tlaku. Taktiku se nejvíc učím od svého nejoblíbenějšího trenéra, kterým je Pep Guardiola z FC Barcelona.

Při hře FIFA se inspiruje reálnými kluby, hráči, taktikou.

Funguje to i obráceně? Že byste něco z hraní FIFA převzal do skutečného fotbalu?

Tak tahle situace nastala. V zápase jsme rozehrávali roh nakrátko, já stál na rohu vápna, kamarád mi přihrál a mně bleskla hlavou situace z videohry. Bylo to dost odvážné, ale zkusil jsem to a skóroval. Občas něco zkusím i na tréninku. Celkově bych řekl, že mě hraní FIFA posouvá dopředu i v normálním fotbale.

Jaký je váš cíl?

Dostat se na největší světový turnaj ve FIFĚ. Zatím se to povedlo jen dvěma Čechům, Lukáši Pourovi a Štěpánu Sobockimu. K tomu však vede dlouhá cesta. Světové turnaje jsou od šestnácti let, takže já můžu hrát až letos. Doufám, že na světovém turnaji bych se mohl ukázat do tří let. Hrát světový turnaj je sen každého hráče. Druhým cílem je hrát za nějaký velký mezinárodní tým, jako je FaZe Clan nebo Team Gullit.

Jaké možnosti vám dává členství v týmu Sampi, který vlastní český fotbalista Jakub Jankto?

Určitě zázemí, protože je to jeden z největším týmů u nás, ne-li vůbec největší. Tým pokryje také náklady na virtuální měnu, za kterou se do FIFY dokupují různé vychytávky, díky nimž poskládáme za pár dní ten nejlepší možný tým. Další výhodou je, že mám trenéra, respektive analytika hry, který se mnou rozebírá hru, řeší, kde jsem udělal jakou chybu nebo kde jsem se choval správně. Pomůže mi i s psychikou.

Odchovanec Slavia Praha Jakub Jankto je dneska záložníkem klubu Sampdoria Janov. Vzpomenete si na vaše první setkání?

Byl jsem z toho tak nervózní, že jsem se před ním bál napít, aby neviděl, jak moc se mi klepou prsty. Dneska jsme opravdu dobří kamarádi, hrajeme spolu FIFU každý den.

Vydělané peníze půjdou do bytu

Jaký byl pocit, když jste se dozvěděl, že budete ambasadorem FIFA na turnaji Red Bull Ultimátní Hráč?

Pocit to byl skvělý, jelikož jsem to minulý rok vyhrál. A je mi velkou ctí být ambasador pro FIFA.

V Ultimátním hráči se má ukázat především všestrannost. Soutěžící ji musí prokázat v pěti různých herních titulech. Jak byste si věřil v jiných hrách, než je FIFA?

Určitě si věřím na FIFU, ale také na CS:GO, to hraju po FIFĚ nejvíc. Dokonce jsme s kamarády o tom přemýšleli, takže se možná ukážu i v CS týmu.

Dokážete si hraním vydělat?

Ne tolik, abych uživil tři děti. Ale kdybych měl bydlet bez rodičů, už bych se uživil. Hraní mi změnilo život. Když jsem dříve něco chtěl, šel jsem za rodiči. Dneska si to můžu koupit sám.

Máte nějaký sen?

Koupit si auto, co jsem viděl ve filmu, by bylo hezký, ale rodiče říkali, ať si nejdřív koupím byt. Takže aktuální sen je byt a pak auto.

Co na hraní říká vaše přítelkyně?

Moje přítelkyně Petra do toho spadla se mnou. Jsme spolu teprve čtyři měsíce, ale už si koupila vlastní playstation a hraje taky FIFU, aby mě pochopila. Když hraju streamovaný turnaj, je u toho se mnou od začátku do konce. Jsem strašně rád, že mě takhle podporuje. Taky bych rád poděkoval týmu Sampi a všem svým fanouškům.