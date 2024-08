Demence není nevyhnutelná. Polovině případů se dá vyhnout, popsala studie

Je to alarmující, ale zároveň velmi nadějná zpráva. Téměř polovina případů demence by se dala prevencí odvrátit nebo alespoň odložit. Bavíc se dá nemoc, pokud se již rozvine, potlačit. Doložila to aktuální studie. A vyjmenovala čtrnáct rizikových faktorů, s nimiž se dá a vyplatí pracovat. V každém věku.