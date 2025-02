Sníží riziko demence o 40 i víc procent. Stačí něco málo cvičení, říká věda

Část 1/4

Cvičení jako prevence. A funguje i pro zdravější mozek.

Protože dobré zprávy máme tendence nahlížet s pochybami a skepsí, nejprve poznamenejme, že výzkum se opírá o docela masivní vzorek. K dispozici měl na 90 tisíc lidí, o něco víc než polovinu, šestapadesát procent, tvořily ženy. Průměrný věk byl třiašedesát let.

Autorský tým studie, která vyšla v magazínu Journal of the American Medical Directors Association, zajímala fyzická aktivita sledovaných. Všem ji po jeden týden měřil s pomocí fitness trackerů. Sledovali jejich zdravotní stav, v průměru po skoro čtyři a půl roku, uvádí tisková zpráva vysokoškolské vědecké instituce Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Výzkum zajímalo především propojení míry pohybu s demencí, neurodegenerativního onemocnění, jímž v Česku v roce 2023 trpělo podle odhadů na 150 tisíc lidí, jak uvedla zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dodala přitom, že do roku 2050 se má ono číslo téměř zdvojnásobit.

Pro rozvinutí demence je klíčovým faktorem věk, věda však přináší stále další důkazy o tom, že silnou šanci má i prevence. Patří mezi ni snižování cholesterolu, vysokého tlaku, hladiny krevního cukru a fyzická aktivita. Právě její sílu zkoumala aktuální studie. A složila jí hold.

„Naše studie říká, že vyšší fyzická aktivita, dokonce tak málo jako pět minut cvičení denně, dokáže u starších dospělých snížit riziko demence,“ naznačuje Amal Wanigatunga, který studii vedl.

A přidává další konkrétní zjištění.