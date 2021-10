VIDEO: Zhlédněte, nezkoušejte. Death diving jsou extrémně riskantní skoky

Norsky se disciplína nazývá døds. Skokan při ní letí vzduchem k vodní hladině s roztaženýma rukama a nohama, jako kdyby se chystal dopadnout „na placáka“. Až teprve v poslední chvíli se sbalí, protože jinak by samozřejmě utrpěl vážná zranění. Dopadová pozice má několik podob, skokan může tělo „zlomit“ do „véčka“ tak, že do vody nejprve zaboří ruce a nohy, tak, že do ní zajedou lokty a kolena, nebo tak, že úvodní náraz absorbuje hlava a nohy.

Kořeny onoho stylu jsou spojené s lázněmi Frognerbadet v Oslu, právě tam v šedesátých letech minulého století začali skokani takto hazardérsky skákat.



Šílení Norové: skoky do vody na dělnický způsob bolí Zapomeňte na předpisová salta, čisté vruty, ukázkovou akrobacii. Dobrodruzi praktikující norské skoky do vody se vlastně především snaží vyhnout smrti. I proto nese jejich sport název dødsing, tedy smrtící skoky. Narodil se jako dělnická reakce na uhlazené skoky do vody, které patřily buržoazní společnosti.

Od roku 2008 se každoročně pořádá mistrovství světa v death divingu. Při klasické disciplíně se měří, jak dlouho skokan nebo skokanka dokáže letět v „placákové“ poloze a vyhrává ten, kdo se sbalí až docela v posledním momentu před dopadem. Volný styl sází na kreativní triky během skoku. Do vody se závodníci vrhají z deseti až čtrnácti metrů.

Stokilometrovou rychlostí

Ken Stornes, bývalý příslušník norské armády a muž vikingské odvahy, se rozhodl překonat rekord v death divingu z co největší výšky, držel ho Emil Lybbek, který v roce 2019 zdolal 27 metrů. Stornes jej překonal, 21. srpna 2021 skočil z 31,3 metru.

Skákal ze skalního útesu, před skokem se několikrát zhluboka nadechl, aby se na riskantní úkol připravil psychicky, a s předpisově rozpřaženýma rukama a nohama skočil. K vodě padal rychlostí sto kilometrů v hodině. „Byla to sranda,“ hlásil po skoku muž, který se hlásí k heslu „Dělej vždy to, z čeho máš strach“.