náhledy
Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou, ženou úzkými uličkami, smýkají s nimi v zatáčkách. Na střeše plavidel balancují velitelé oněch gondol. Japonský festival Dandžiri Macuri je epickou podívanou. Jenže též smrtící. O riziku tradice se diskutuje znovu a znovu. Letos je pro to ještě větší důvod.
Autor: ČTK
Má třísetletou historii. Jenže tváří tvář svým současným hříchům ho nemusí ani ona ochránit.
Autor: ČTK
Letos byla hned tři. Dřevěné konstrukce svatyní, které lidská tažná síla hnala křivolakými ulicemi, rozmačkaly tři muže.
Autor: ČTK
Náboženská slavnost má kořeny ve městě Kišiwada na jihu prefektury Ósaka, vázala se k podzimnímu období sklizní. Poté se rozšířila do dalších měst – a jízda dřevěných plavidel se stala hrubší, agresivnější, násilnější.
Autor: Profimedia.cz
Slavnost, při níž do sebe v nebezpečné rychlosti lodě narážely, dostala přízvisko „festival boje“. V Kišiwadě se proto v padesátých letech dvacátého století upravila pravidla, lodě mohly ulicemi plout jen jedním směrem, aby se předešlo srážkám.
Autor: Profimedia.cz
Uličkami je desítky mužů vlečou vysokou rychlostí, to bývá v kombinaci s hmotností korábů, obnáší tři čtyři tuny, jejich asi čtyřmetrovou výškou, jejich vysokým těžištěm, fatální.
Autor: ČTK
Účastníci divoké jízdy však výzvy městské jízdy zbožňují. Vrcholem jsou jarimawaši, ostré devadesátistupňové zatáčky v plné rychlosti, kdy hrozí překocení dřevěné plující svatyně.
Autor: ČTK
Toto je snímek z incidentu v roce 2023. Na zemi je krev, dřevěný koráb se za jízdy převrátil, ty, kteří na něm jeli, drtil pod sebou. Jedenáct zraněných, z toho tři těžce.
Autor: ČTK
Letošní Dandžiri Macuri k debatám o rizicích náboženského festivalu přispělo ještě silněji. Letošní jízdy se ukázaly být obzvláště fatální: tři mrtví.
Autor: ČTK
Jednapadesátiletého muže pod sebou rozmačkala svatyně v ósacké prefektuře, ve vedlejším městě byl v obdobném incidentu zabit osmačtyřicetiletý muž.
Autor: ČTK
Nakonec padl festivalu za oběť dvaašedesátiletý zástupce starosty města Saijō v západním Japonsku. I on našel smrt pod těžkou dřevěnou svatyní.
Autor: ČTK
List The New York Times vysvětluje, že s ohledem na náboženský ráz události rozhodují o bezpečnostních protokolech spíše místní vůdci než policie.
Autor: Profimedia.cz
Festival nese poselství a muži, kteří v tradičních oblecích balancují a tančí na dřevěných bestiích ženoucích se ulicemi, mají hluboký význam, jsou výrazem, symbolem energie místních komunit.
Autor: Profimedia.cz
Univerzitní profesor Hideaki Karaki líčí, že právě to, co představuje největší riziko, tedy rychlost, hmotnost plavidel a energie davu, je tím, co dělá festival festivalem.
Autor: Profimedia.cz
„Zajistit, že třísetletá tradice bude pokračovat dalších tři sta let, to vyžaduje hledět nebezpečí zpříma do očí,“ soudí.
Autor: Profimedia.cz