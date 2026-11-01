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Velkolepý a nebezpečný. Na japonském festivalu zabíjejí řítící se svatyně

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Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou,... Má třísetletou historii. Jenže tváří tvář svým současným hříchům ho nemusí ani... Ty hříchy mají podobu úmrtí. Letos byla hned tři. Dřevěné konstrukce svatyní, které lidská tažná síla hnala... Náboženská slavnost má kořeny ve městě Kišiwada na jihu prefektury Ósaka,... Slavnost, při níž do sebe v nebezpečné rychlosti lodě narážely, dostala... Jenže nebezpečí zůstalo. Uličkami je desítky mužů vlečou vysokou rychlostí, to bývá v kombinaci s... Městský terén riziko jen zvyšuje. Proto se svatyně musejí pokaždé opravovat. Účastníci divoké jízdy však výzvy městské jízdy zbožňují. Vrcholem jsou... Téměř přirozeným následkem jsou vážná zranění. A úmrtí. Toto je snímek z incidentu v roce 2023. Na zemi je krev, dřevěný koráb se za...
Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou, ženou úzkými uličkami, smýkají s nimi v zatáčkách. Na střeše plavidel balancují velitelé oněch gondol. Japonský festival Dandžiri Macuri je epickou podívanou. Jenže též smrtící. O riziku tradice se diskutuje znovu a znovu. Letos je pro to ještě větší důvod.

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Velkolepý a nebezpečný. Na japonském festivalu zabíjejí řítící se svatyně

Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou,...

Skvostně vystavěné dřevěné koráby a desítky, stovky mužů, kteří je táhnou, ženou úzkými uličkami, smýkají s nimi v zatáčkách. Na střeše plavidel balancují velitelé oněch gondol. Japonský festival...

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