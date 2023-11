Přenosná sauna, vibrační pásy. Moderní doba šla na fitness sofistikovaně

Přenosná sauna: do pytle!

Trochu jako z hororu. Blažený úsměv však dává najevo, jak příjemným zážitkem horká sauna je i ve své přenosné variantě. Tuto přenosnou saunu německé výroby představila v Londýně v roce 1969 modelka Sylvia Acca.

Zdravotní benefity saunování byly známé dlouho, moderní doba však přišla i na tomto poli se zlepšovákem. Měl onu prospěšnou činnost učinit dostupnější, například i na cestách.

Reduc-o-matic přišel na trh ve čtyřicátých letech, v zásadě to byl velký pytel, který pohltil tělo až po hlavu a do něhož se vháněl horký vzduch, aby vytvořil efekt sauny. A je to vynález, který nevzal čas, přečkal dodnes.