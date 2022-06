Ráno, nebo večer. Nejvhodnější čas na cvičení se u mužů a žen liší

Její vedoucí autor Paul Arciero však práci pro všechny případy uvádí důrazným doporučením, že cvičit je prospěšné kdykoli. „Nejlepší čas na cvičení je ten, který je nejlepší pro vás a který se vám vejde do programu,“ říká Arciero pro agenturu BBC.

Dodává však, že rozdíly přece jen existují. A mohou za ně pravděpodobně odlišnosti, které vykazuje mužské a ženské pohlaví, pokud jde o hormony, biologické hodiny a cykly bdění a spánku.

Záleží na cíli i pohlaví

Jeho tým to seznal při pokusu se skupinou zdravých mužů a žen od pětadvaceti do pětapadesáti let. Sledoval je po dvanáct týdnů, po které dodržovali speciální jídelníček a rovněž cvičební program sestávající ze strečinku, sprintů, silového a vytrvalostního tréninku. Cvičení se přitom věnovali buď hodinu před půl devátou ráno, nebo v době mezi šestou a osmou večer. Vědci monitorovali jejich rozličné zdravotní ukazatele, měřili krevní tlak, tělesný tuk, flexibilitu, sílu, aerobní kondici.

Výsledky shrnuje studie publikovaná v magazínu Frontiers of Physiology. Tím nejméně překvapivým, ovšem stále pozitivním a nadějným je zjištění, že oněch dvanáct týdnů prospělo ve všech ohledech všem účastníkům i účastnicím, poznamenává server Runner’s World. Přínosy se však přece jen liší – právě podle denní doby, kdy se na cvičení dostalo.

V případě pánů je přitom situace o něco jednodušší a přehlednější. Silový efekt tréninku se totiž podle času vůbec nelišil, nezáleželo na tom, zda muži cvičili ráno, nebo večer. Lepší výsledky ohledně srdečního a metabolického zdraví, snížení rizika obezity, cukrovky druhého typu, srdečních nemocí a mrtvice však přinesly večerní tréninky. A navrch přidaly větší zlepšení emocionální spokojenosti.

U žen poté skutečně záleželo na tom, co si od fyzické aktivity slibují. Pokud je jejich cílem shození tukových zásob v oblasti břicha, kyčlí i celkové množství tuku v těle a snížení krevního tlaku, měly by trénink směřovat do ranních hodin, popisuje server New Atlas. Chtějí-li silnější svaly a celkové zlepšení nálady i příjmu potravy, předepisují jim výsledky studie večerní cvičení.