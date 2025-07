Část 1/4

Když nám cvičení sedne, vydržíme u něj. A sedne nám, když odpovídá našemu osobnostnímu typu, dodává studie.

Z čeho výzkum vyšel: Studie, vyšla v magazínu Frontiers in Psychology, se opřela o fakt, že naše osobnostní rysy mají dopady na to, jak zdravě se chováme. Připomíná například, že neurotismus zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. Pokud je však spojený se silnou svědomitostí, vede naopak ke zdravějšímu chování. Podobně rozporuplně se může projevovat extroverze. Bývá častěji spojena s kouřením a pitím alkoholu, ale též s větší fyzickou aktivitou, její nositelé tak mají sklony k vyššímu výskytu kardiovaskulárních nemocí, ale ne k metabolickému syndromu, tedy současnému výskytu vysokého krevního tlaku, nadváhy až obezity, zvýšené hladiny krevních lipidů a glukózy v krvi.

Shrnuto: Naše osobnost má vliv na naše chování, tedy i zdraví.

Co podle studie zbývalo zjistit: Britský autorský tým chtěl proto prozkoumat, zda se náš osobnostní typ promítá i do našich preferencí ohledně tělesné aktivity, cvičení. Ona vědecká starost nebyla z rozmaru, samozřejmě má velmi praktický význam. Pokud by takové spojení existovalo a rozuměli jsme mu, dovedl by nám náš osobnostní typ doporučit, jaké fyzické aktivitě se věnovat – s největší šancí, že nás bude bavit. Že u ní vydržíme. A že tedy budeme zdravější. A právě o to se výzkum snažil.