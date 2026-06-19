Její zjištění jsou přitom docela optimistická. A hodnověrná, vycházejí totiž z obřího vzorku dat a mnoha let výzkumu.
Silové cvičení se při výzkumu mohlo pochlubit i snížením rizika úmrtí na rakovinu. Překvapivě však pouze u nižších dávek.
Její zjištění jsou přitom docela optimistická. A hodnověrná, vycházejí totiž z obřího vzorku dat a mnoha let výzkumu.
Silové cvičení se při výzkumu mohlo pochlubit i snížením rizika úmrtí na rakovinu. Překvapivě však pouze u nižších dávek.
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Bývá řazen po bok největších filozofů dějin. Před 50 lety ovšem velký německý myslitel Martin Heidegger zemřel s cejchem někdejšího nacisty. O to pikantnější byl jeho románek s židovskou filozofkou...
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Mužům dopřává sex ve dvou častější vyvrcholení než ženám. Tuto dysbalanci se již věda naučila neignorovat. Přiznává ji, měří ji, zkoumá. Říká jí orgasmická propast, orgasm gap. Jenže existuje ještě...
Jedna z nejskvostnějších supermodelek světa. K nezaměnění, svá. Plná sexuální energie, věřící, v boha, dokonce v anděly, křesťanské hodnoty. S vášní pro box. Disciplinovaná, zodpovědná. Modelka,...
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V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
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