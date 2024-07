Nejen prevence. Šestiměsíční cvičení dokáže kognitivní kondici zlepšit

I když je to lepší neodkládat, se cvičením se vyplatí začít v každém věku.

Autorský tým Univerzity Queensland se přínosem tělesné aktivity pro naše duševní schopnosti nezabýval poprvé. Svým předchozím výzkumem v roce 2021 Perry Bartlett a Dan Blackmore odhalili, že cvičení dokáže aktivovat kmenové buňky a zvýšit produkci neuronů v hipokampu, a tím kognici zlepšit. To však byla pre-klinická studie, poznamenává Bartlett na portálu EurekAlert.

Nyní se rozhodli zjištění ověřit v experimentu. „Do naší aktuální studie se zapojila objemná skupina dobrovolníků a dobrovolnic ve věku mezi pětašedesáti a pětaosmdesáti lety,“ popisuje. Zúčastnili se šestiměsíčního programu. Podstoupili při něm testy kognitivních schopností, nechali si přesnými zobrazovacími metodami skenovat mozky, vědecký tým zkoumal jejich biomarkery.

Zajímalo ho, jak se cvičení podepíše na kondici jejich mozků. A nespokojil se jen se zjištěním bezprostředních efektů tělesné aktivity. Studie dobrovolníky a dobrovolnice sledovala celých pět let po ukončení jejich cvičebního intervalu.

Její zjištění, shrnuje je magazín Aging and Disease, jsou optimistická. A měla by mít dalekosáhlé dopady, zejména s ohledem na to, že riziku demence je vystavený jeden ze tří lidí starších pětaosmdesáti let, poznamenává Blackmore. Jeho experiment totiž shledal, že půlroční cvičení opravdu dokáže stávající kognitivní schopnosti nejen udržet, ale dokonce i zlepšit – a ono zlepšení platí i pět let po konci cvičebního programu.

Je však třeba vyladit správný typ cvičení. Studie totiž otestovala tři druhy. Fungoval jen jeden.